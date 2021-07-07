Трансплантация микробиоты

Трансплантация фекальной микробиоты (фекальная трансплантация) – метод лечения, при котором больной человек получает пересадку полезных бактерий из толстого кишечника здорового человека. Он зарекомендовал себя как эффективное лечение инфекции, которую вызывают клостридии (Clostridium difficile). При этой инфекции развивается тяжелый энтероколит.

Также на тему: Лекарства для кошек показали высокую эффективность против COVID-19

Ученые описали два случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 пациентов, получивших пересадку кишечной микробиоты из-за клостридий. Симптомы COVID-19 у них появились вскоре после процедуры.

Пациент №1

У первого пациента, мужчины 80 лет, из-за рецидивирующей инфекции C difficile развились сепсис и пневмония. Ему провели тест на COVID-19 (который оказался положительным) после того, как у него поднялась температура и появились в крови маркеры воспаления. Мужчине назначили лечение ремдесивиром и плазмой с антителами против коронавируса.

В исследованиях назначенные пациенту методы лечения COVID-19 ускоряли выздоровление лишь немного. Однако через два дня после получения трансплантации кишечной микробиоты у пациента неожиданно исчезли симптомы вирусной инфекции.

Пациент №2

Второму пациенту было 19 лет. Трансплантацию микробиоты ему назначили из-за C difficile с неспецифическим язвенным колитом. COVID-19 у него диагностировали через 15 часов после процедуры, его симптомы были схожи с симптомами первого пациента. После двух приступов лихорадки симптомы исчезли без дополнительного лечения.

После того, как пациенты заболели COVID-19, ученые провели анализ кала обоих пациентов на коронавирус. Это нужно было сделать, чтобы исключить заражение при трансплантации. Тесты оказались отрицательными.

Эти данные позволяют нам предположить, что влияние на кишечный микробиом заслуживает дальнейшего изучения в качестве иммунной стратегии при COVID-19,

– написали авторы клинического отчета.

Они планируют провести клиническое исследование фекальной трансплантации в качестве дополнительной терапии при коронавирусной инфекции.