Законопроект №5831 за основу приняли во время заседания Рады 21 сентября. Сообщают, что целью является обеспечение конституционного и естественного права человека на жизнь и охрану здоровья.

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Изменения вносят в:

Закон Украины "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку";

"О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

Также отметили, что планируют так урегулировать вопрос о переходе с 1 апреля 2023 года на финансирование лечения методом трансплантации. Делать это по Программе медицинских гарантий.

Справка. Программа медицинских гарантий должна обеспечивать оплату большинства лечения и диагностики украинцев из госбюджета. Однако часто пациенты жалуются, что в реальности она не работает и с них все равно требуют деньги за проведение операций или обследования.

В частности, законопроект предлагает:

уточнить терминологию закона и основные принципы осуществления трансплантации;

уполномочить Минздрав на утверждение условий и порядка изъятия, хранения, тестирования, обработки и использования отдельных анатомических материалов;

расширить круг лиц, уполномоченных законом на принятие решения о порядке проведения изъятия анатомических материалов, выбора реципиента, проведение трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией;

предоставить возможность использования современных средств коммуникации для волеизъявления граждан в сфере трансплантации (электронное согласие) ;

; уточнить отдельные положения процедуры предоставления согласия на донорство, в том числе изъять положения о возможности назначения лицом своего полномочного представителя для предоставления согласия на посмертное донорство после его смерти и тому подобное.

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