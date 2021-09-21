Законопроект №5831 за основу приняли во время заседания Рады 21 сентября. Сообщают, что целью является обеспечение конституционного и естественного права человека на жизнь и охрану здоровья.
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Изменения вносят в:
- Закон Украины "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку";
- "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".
Также отметили, что планируют так урегулировать вопрос о переходе с 1 апреля 2023 года на финансирование лечения методом трансплантации. Делать это по Программе медицинских гарантий.
В частности, законопроект предлагает:
- уточнить терминологию закона и основные принципы осуществления трансплантации;
- уполномочить Минздрав на утверждение условий и порядка изъятия, хранения, тестирования, обработки и использования отдельных анатомических материалов;
- расширить круг лиц, уполномоченных законом на принятие решения о порядке проведения изъятия анатомических материалов, выбора реципиента, проведение трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией;
- предоставить возможность использования современных средств коммуникации для волеизъявления граждан в сфере трансплантации (электронное согласие);
- уточнить отдельные положения процедуры предоставления согласия на донорство, в том числе изъять положения о возможности назначения лицом своего полномочного представителя для предоставления согласия на посмертное донорство после его смерти и тому подобное.
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Трансплантация в Украине
- Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года, с тех пор как вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку". Он, в частности, регулирует пересадку органов от умершего человека.
- В 2019 году в Ковеле впервые за 15 лет трансплантировали сердце. Для операции, пациента везли из Киева.
- 4 июля 2020 года во Львове сделали тройную операцию по трансплантации: пересадили сердце и две почки.
- В конце декабря львовские врачи провели первую в Западной Украине операцию по трансплантации печени.
- А в апреле украинские врачи впервые за 13 лет пересадили костный мозг.
- В течение 2021 года в Украине запланировали сделать не менее 250 операций по трансплантации органов.