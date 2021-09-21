Трансплантация органов: Украина стала на шаг ближе к упрощению процедуры

21 сентября 2021 , 16:21
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Источник:

Верховная Рада

Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Они регулируют вопросы трансплантации органов человеку по упрощенному донорству и пересадке органов.

Законопроект №5831 за основу приняли во время заседания Рады 21 сентября. Сообщают, что целью является обеспечение конституционного и естественного права человека на жизнь и охрану здоровья.

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Изменения вносят в:

  • Закон Украины "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку";
  • "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

Также отметили, что планируют так урегулировать вопрос о переходе с 1 апреля 2023 года на финансирование лечения методом трансплантации. Делать это по Программе медицинских гарантий.

Справка. Программа медицинских гарантий должна обеспечивать оплату большинства лечения и диагностики украинцев из госбюджета. Однако часто пациенты жалуются, что в реальности она не работает и с них все равно требуют деньги за проведение операций или обследования.

В частности, законопроект предлагает:

  • уточнить терминологию закона и основные принципы осуществления трансплантации;
  • уполномочить Минздрав на утверждение условий и порядка изъятия, хранения, тестирования, обработки и использования отдельных анатомических материалов;
  • расширить круг лиц, уполномоченных законом на принятие решения о порядке проведения изъятия анатомических материалов, выбора реципиента, проведение трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией;
  • предоставить возможность использования современных средств коммуникации для волеизъявления граждан в сфере трансплантации (электронное согласие);
  • уточнить отдельные положения процедуры предоставления согласия на донорство, в том числе изъять положения о возможности назначения лицом своего полномочного представителя для предоставления согласия на посмертное донорство после его смерти и тому подобное.

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Трансплантация в Украине

  • Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года, с тех пор как вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку". Он, в частности, регулирует пересадку органов от умершего человека.
  • В 2019 году в Ковеле впервые за 15 лет трансплантировали сердце. Для операции, пациента везли из Киева.
  • 4 июля 2020 года во Львове сделали тройную операцию по трансплантации: пересадили сердце и две почки.
  • В конце декабря львовские врачи провели первую в Западной Украине операцию по трансплантации печени.
  • А в апреле украинские врачи впервые за 13 лет пересадили костный мозг.
  • В течение 2021 года в Украине запланировали сделать не менее 250 операций по трансплантации органов.
Автор: Аліна Оліховська