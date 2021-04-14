Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) имеют не менее 60 миллионов человек ежегодно во всем мире. Обзор исследований показал, что в первые месяцы после черепно-мозговой травмы человеку требуется активная профилактика инсульта.

Ранее исследователи уже связывали ЧМТ с увеличением риска развития деменции, болезни Паркинсона, эпилепсии и некоторых других болезней. Кроме этого, ученые высказывали предположение, что травмы можно считать независимым фактором риска развития инсультов.

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Травмы головы повышают риск инсульта

Авторы новой научной работы провели обзор 18 исследований связи ЧМТ и инсульта, сделанных в четырех страх.

Анализ показал, что у людей, которые перенесли ЧМТ, в ближайшие пять лет после этого риск инсульта увеличен на 86% по сравнению с риском у людей, которые не получали травм.

При этом самый высокий он в первые четыре месяца.

Данные исследований свидетельствуют, что ЧМТ – фактор риска инсульта, независимо от типа и тяжести травмы.

Это важная информация, поскольку большая часть ЧМТ (70 – 90%) протекает легко. Ученые подчеркивают, что к ним нужно относиться серьезно, даже если пациенты быстро выздоравливают.

Как снизить этот риск

Исследования, включенные в обзор, показали, что прием некоторых препаратов снижал риск инсульта после ЧМТ. К таким лекарствам относятся антикоагулянты, статины, антагонисты витамина К. Употребление некоторых видов антидепрессантов, наоборот, было связано с увеличением риска.

Ученые утверждают, что людей, которые получили ЧМТ, нужно информировать о возможных их последствиях. Медработники должны рассказывать, как снизить риск инсульта и как распознать это опасное состояние.