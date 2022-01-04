Однако родители могут не придать этому большого значения. Детский ортопед Виктор Кирейко рассказал, когда нужно немедленно обращаться к врачу, ведь все может быть гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.
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Травма головы: когда идти к врачу
Следует заметить, что некоторые симптомы могут появиться у ребенка сразу после травмы головы, другие – через 1 – 2 суток.
Поэтому существуют так называемые красные флажки, то есть проявления болезни, когда требуется помощь медиков. В частности, такие:
- потеря сознания;
- ребенок не может узнать знакомых людей или место, где он находится;
- любое неадекватное поведение (например, немотивированное возбуждение);
- ребенок постоянно сонный или его трудно разбудить;
- головная боль, которая усиливается или не проходит в течение нескольких часов;
- зрачки выраженного разного размера при одинаковом освещении;
- слабость и онемение;
- нарушение координации движений (неустойчивость при ходьбе, невозможность нормально пользоваться обычными предметами, а именно ложкой, чашкой, ручкой и т.п.);
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Другие серьезные проявления
Также вы можете наблюдать у ребенка нарушение речи. Ребенок страдает тошнотой или рвотой. У некоторых встречаются судороги и пропадает аппетит.