Травма головы у ребенка: главные симптомы, когда нужна срочная помощь врача

Дети часто непоседливы, и так случается, что они травмируются. К примеру, на детской площадке малыш может серьезно удариться головой.

Однако родители могут не придать этому большого значения. Детский ортопед Виктор Кирейко рассказал, когда нужно немедленно обращаться к врачу, ведь все может быть гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

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Травма головы: когда идти к врачу

Следует заметить, что некоторые симптомы могут появиться у ребенка сразу после травмы головы, другие – через 1 – 2 суток.

Поэтому существуют так называемые красные флажки, то есть проявления болезни, когда требуется помощь медиков. В частности, такие:

потеря сознания;

ребенок не может узнать знакомых людей или место, где он находится;

любое неадекватное поведение (например, немотивированное возбуждение);

ребенок постоянно сонный или его трудно разбудить;

головная боль, которая усиливается или не проходит в течение нескольких часов;

зрачки выраженного разного размера при одинаковом освещении;

слабость и онемение;

нарушение координации движений (неустойчивость при ходьбе, невозможность нормально пользоваться обычными предметами, а именно ложкой, чашкой, ручкой и т.п.);

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Другие серьезные проявления

Также вы можете наблюдать у ребенка нарушение речи. Ребенок страдает тошнотой или рвотой. У некоторых встречаются судороги и пропадает аппетит.

Если вы заметили любой из этих симптомов у вашего ребенка – нужно сразу обращаться к врачу.