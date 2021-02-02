Требовать лекарства нельзя: в городке в Италии запретили болеть COVID-19 – причина
В итальянском городке Онифери, расположенном на острове Сардиния, издали распоряжение. Местным жителям официально запретили "болеть, требовать лекарства и заражаться коронавирусом COVID-19".
Источник: La Nuova Sardegna
В документе, который подписала госпожа мэр коммуны Стефания Пирас, говорится о том, что гражданам нельзя заражаться коронавирусом и нуждаться в лечении.
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Таким образом политик пытается привлечь внимание центральной власти к проблемам маленького городка. Там проживают примерно 1 000 человек, однако нет ни одного семейного врача.
Пирас прислала копию распоряжения региональным чиновникам, местному департаменту здравоохранения и правоохранителям. Сложившуюся ситуацию она назвала "настоящим позором".
Кроме этого, женщина заявила, что Онифери – не единственная коммуна в регионе без врача. Соседние городки Саруле, Ольцай, Нули и Бенетутти тоже нуждаются в квалифицированном медике.
Где расположен Онифери: смотрите на карте
Ситуация с коронавирусом в Италии
- По данным ArcGIS, по состоянию на 2 февраля в Италии подтвердили 2 560 957 случаев коронавируса COVID-19.
- От осложнений, вызванных болезнью, умерли 88 845 человек. Выздоровели 2 024 523 пациента.
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