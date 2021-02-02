В итальянском городке Онифери, расположенном на острове Сардиния, издали распоряжение. Местным жителям официально запретили "болеть, требовать лекарства и заражаться коронавирусом COVID-19".

Источник: La Nuova Sardegna

В документе, который подписала госпожа мэр коммуны Стефания Пирас, говорится о том, что гражданам нельзя заражаться коронавирусом и нуждаться в лечении.

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Таким образом политик пытается привлечь внимание центральной власти к проблемам маленького городка. Там проживают примерно 1 000 человек, однако нет ни одного семейного врача.

Пирас прислала копию распоряжения региональным чиновникам, местному департаменту здравоохранения и правоохранителям. Сложившуюся ситуацию она назвала "настоящим позором".

Кроме этого, женщина заявила, что Онифери – не единственная коммуна в регионе без врача. Соседние городки Саруле, Ольцай, Нули и Бенетутти тоже нуждаются в квалифицированном медике.

Где расположен Онифери: смотрите на карте

Ситуация с коронавирусом в Италии