Речь идет о варианте B.1.1.529. Его уже зафиксировали в ЮАР, Ботсване и Гонконге.
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B.1.1.529 – что известно о новом штамме
32 мутации этого варианта описываются как "чрезвычайно высокие". Для понимания вариант Дельта, который сейчас доминирует в мире, насчитывает всего 16 таких мутаций.
Новый вариант 23 ноября идентифицировал вирусолог из Имперского колледжа Лондона, опубликовавший подробности в твиттере.
Ученый призвал быть бдительными
Профиль мутаций ученый описал как "ужасающий" из-за его способности уклоняться от антител, которые могут бороться с вирусом.
Пока этот вариант обнаружили всего в 10 образцах. Ученый говорит, что это может быть делом времени.
Стоит подчеркнуть, что сейчас это очень низкое количество в регионе Африки, который достаточно хорошо отобран (по количеству образцов – 24 канал). Однако за этим следует очень внимательно следить из-за этого ужасного профиля всплесков,
– написал он.
Он предположил, что этот вариант вируса может быть опаснее всех предыдущих штаммов.