В трех странах обнаружили новый "супервариант" COVID-19 с 32 мутациями

В трех разных странах обнаружили новый штамм коронавируса с "чрезвычайным количеством мутаций". Этот вариант COVID-19 происходит из Южной Африки.

Речь идет о варианте B.1.1.529. Его уже зафиксировали в ЮАР, Ботсване и Гонконге.

К теме В Украине впервые обнаружили новую мутацию штамма Дельта

B.1.1.529 – что известно о новом штамме Это ответвление старого варианта под названием B.1.1. Он имеет 32 мутации в белках-шипах.

32 мутации этого варианта описываются как "чрезвычайно высокие". Для понимания вариант Дельта, который сейчас доминирует в мире, насчитывает всего 16 таких мутаций.

Новый вариант 23 ноября идентифицировал вирусолог из Имперского колледжа Лондона, опубликовавший подробности в твиттере.

Ученый призвал быть бдительными

Профиль мутаций ученый описал как "ужасающий" из-за его способности уклоняться от антител, которые могут бороться с вирусом.

Пока этот вариант обнаружили всего в 10 образцах. Ученый говорит, что это может быть делом времени.

Стоит подчеркнуть, что сейчас это очень низкое количество в регионе Африки, который достаточно хорошо отобран (по количеству образцов – 24 канал). Однако за этим следует очень внимательно следить из-за этого ужасного профиля всплесков,

– написал он.

Он предположил, что этот вариант вируса может быть опаснее всех предыдущих штаммов.