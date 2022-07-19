Пожилые люди, дети, беременные женщины и люди с заболеваниями более чувствительны к неблагоприятным последствиям теплового стресса. Поэтому эти группы людей могут отказаться от физических упражнений в жару.

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Но даже если вы вообще здоровый и активный человек, все равно важно быть осторожным, если вы решите заниматься спортом. Вот несколько лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы победить жару.

Как заниматься спортом в жару

Пейте много воды

Бледно-желтая моча обычно является лучшим способом определить, достаточно ли вы пьете. Во время тренировок часто употребляйте охлажденную воду в небольших количествах. Также можно рассмотреть возможность добавления таблеток электролита в воду. Они не только улучшают вкус, но и обеспечивают восстановление необходимых минералов (в частности, натрия и калия), которые выходят из потом.

Меньшая интенсивность упражнений

Начните тренировку постепенно и уменьшайте интенсивность, чтобы приспособиться к более высокому пульсу и большей нагрузке. Также подумайте о временной замене упражнений на свежем воздухе на занятия в помещении, например тренировки в тренажерном зале с кондиционером или плавание, если есть такая возможность.

Планируйте вперед

Обратите внимание на прогнозы погоды перед тем, как отправляться в путь, и завершайте тренировки рано утром или поздно вечером, когда температура ниже.

Одевайте легкую одежду

Носите свободную, светлую и дышащую одежду, чтобы ваш пот мог легче испаряться, помогая вашему телу охлаждаться. Возьмите также шляпу и солнцезащитные очки. Важно нанести водостойкий солнцезащитный крем (по крайней мере SPF 30 или выше) за 30 минут до начала во избежание солнечных ожогов.

Место имеет значение

Если есть возможность, уклоняйтесь от занятий спортом в городах. Ищите более прохладное место для тренировок, где есть зеленые посадки, тень или вода. Вы также можете потренироваться с другом, чтобы следить друг за другом.

Комбинируйте методы охлаждения

Используйте как внутренние (например, ешьте мороженое или пейте холодную воду), так и внешние (например, холодное полотенце) методы охлаждения до, во время и после тренировки. Обмывание рук, предплечий и стоп холодной водой также эффективно снижает температуру.

Прислушайтесь к своему телу

Тепловая болезнь может быть опасна для жизни, поэтому важно быть как можно осторожнее во время тренировок в жаркий день. Следите за пульсом и прислушивайтесь к самочувствию своего тела. Симптомы тепловой болезни включают головную боль, головокружение, спутанность сознания, чрезмерное потоотделение, мышечные судороги (в том числе в желудке), тошноту, сильную усталость и необычно тяжелое дыхание или учащенное сердцебиение. Прислушайтесь к своему телу, прекратите тренировку, если чувствуете себя плохо.