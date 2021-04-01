Треть британцев, прошедших лечение от COVID-19 в больницах, в течение 4 последующих месяцев снова были госпитализированы с осложнениями коронавируса. Риски осложнений после выздоровления от коронавируса росли с возрастом.

Специалисты установили, что спустя примерно 140 дней наблюдений почти треть пациентов, переболевших COVID-19, снова нуждались в госпитализации, а примерно каждый восьмой случай заканчивался летально.

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Это вызывает обеспокоенность, нам нужно отнестись к этому серьезно,

– говорится в отчете специалистов.

Исследование показало, что SARS-CoV-2 может вызвать болезни сердца, диабет и респираторные заболевания.

Важно! Ученые рекомендовали наблюдать за пациентами, перенесшими коронавирус, чтобы выявить поражение органов на ранней стадии ".

До сих пор мы рассматривали болезни сердца, почек и диабет как факторы риска для пациентов с COVID-19, но патологии могут быть также и осложнениями после перенесенного заболевания,

– сказал один из авторов исследования Амитави Банерджи.

Кроме того, ученые выяснили, что среди бывших пациентов с COVID-19 увеличилось количество новых диагнозов респираторных и сердечных заболеваний, а также диабета.

С возрастом риски осложнений растут

Частота полиорганной дисфункции, то есть дистресс реакции организма после выписки, выше среди пациентов в возрасте до 70 лет по сравнению с теми, кто старше 70 лет.

Исследователи в рамках работы сравнили медицинские данные около 48 тысяч человек, которые были выписаны из больниц до 31 августа 2020 года с данными контрольной группы.