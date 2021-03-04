Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о вероятности внедрения в Украине нового локдауна. Однако бизнес и экономика могут в третий раз не выдержать жестких карантинных ограничений.

Член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина рассказала, что для внедрения нового локдауна должна быть логика. По ее словам, для этого необходимо продумать защитные механизмы для бизнеса.

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Стефанишина заявила, что пока о таких механизмах представители власти вовсе не говорят, а в Украине экономический кризис.

В то же время, по ее мнению, государство не получило полноценной помощи международных партнеров из-за "неуклюжей политики правительства" и отсутствия настоящих реформ. Стефанишина предположила, что именно поэтому сейчас Украина оказалась в очень сложном состоянии.

Нужно использовать рычаги для поддержки бизнеса. Понимая, какая сегодня ситуация и для бизнеса, и для экономики, думаю, что это будет очень трудно,

– заявила она.

Почему предыдущий локдаун был неэффективным

По мнению Стефанишиной, предыдущий локдаун в Украине ввели очень странным образом. По ее словам, он был абсолютно лишен логики.

"Во многих городах Украины невозможно было купить носки, а в "Буковеле" люди спокойно катались и находились одновременно по 100 и более человек", – рассказала депутат.

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Как предположила Стефанишина, нінешний резкий рост заболеваемости COVID-19, в частности на Прикарпатье, является результатом "двойных стандартов ведения карантина".

Депутат считает, что не нужно было выдумывать какие-то уникальные методы локдауна, а взамен организовывать программу вакцинации.

Страны, которые занимались вакцинацией с декабря, например Великобритания и Израиль, уже фиксируют падение заболеваемости и госпитализации людей на уровне 90 – 95%. Украина таким похвастаться не может,

– заявила Стефанишина.

Обратите внимание! В Украине с начала кампании массовой вакцинации, которая стартовала 24 февраля, вакцинировались 9568 человек. Все они получили только первую дозу вакцины.

Как подытожила Стефанишина, проваленная программа вакцинации ставит Украину в угрожающую ситуацию перед волной заболеваемости коронавирусо, которая будет весной.

Как новый локдаун может повлиять на экономику и бизнес в Украине: смотрите видео

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