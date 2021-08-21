Они наблюдаются уже третий день подряд. Министерство здравоохранения обновило данные эпидемических показателей в регионах Украины.

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Рост динамики госпитализации больных коронавирусом наблюдается в Черновицкой области.

По последним данным, в этом регионе показатель составляет 84,5%.

Днем ранее он был на уровне 87,5%.

Три дня назад – 75,7%.

Внимание! Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Стоит знать, что чтобы область попала в красную зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали минимум два показателя.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Коронавирус в Украине: последние данные

Источник: Минздрав