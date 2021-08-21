Они наблюдаются уже третий день подряд. Министерство здравоохранения обновило данные эпидемических показателей в регионах Украины.
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Рост динамики госпитализации больных коронавирусом наблюдается в Черновицкой области.
- По последним данным, в этом регионе показатель составляет 84,5%.
- Днем ранее он был на уровне 87,5%.
- Три дня назад – 75,7%.
Стоит знать, что чтобы область попала в красную зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали минимум два показателя.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Коронавирус в Украине: последние данные
Источник: Минздрав
- В Украине за минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 1 732 человек. В госпитализации нуждались 616 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 38 человек. В то же время выздоровели – 763 человека.
- С начала эпидемии коронавируса, в нашей стране заболело – 2 273 558 человек. Вместе с тем, выздоровели – 2 200 763 человека. Не удалось побороть болезнь и, к сожалению, умерли, – 53 432 человека.