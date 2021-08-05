За этот же период в больницы госпитализировали 532 человека с осложненным течением болезни. Еще 25 пациентов умерли.

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При этом 542 человека выписали – они выздоровели.

Кроме этого, в течение 4 августа в стране провели 46 074 тестирований на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 20 950,
  • методом ИФА – 9 154,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 15 970.

Всего с начала пандемии в Украине провели 11 467 613 тестирований методом ПЦР.

Общая статистика

Суточный прирост случаев коронавируса в регионах

  • Киев – 187 случаев;
  • Винницкая область – 57 случаев;
  • Волынская область – 7 случаев;
  • Днепропетровская область – 43 случая;
  • Донецкая область – 55 случаев;
  • Житомирская область – 23 случая;
  • Закарпатская область – 15 случаев;
  • Запорожская область – 62 случая;
  • Ивано-Франковская область – 13 случаев;
  • Киевская область – 36 случаев;
  • Кировоградская область – 6 случаев;
  • Луганская область – 46 случаев;
  • Львовская область – 55 случаев;
  • Николаевская область – 24 случая;
  • Одесская область – 75 случаев;
  • Полтавская область – 20 случаев;
  • Ровенская область – 21 случай;
  • Сумская область – 39 случаев;
  • Тернопольская область – 46 случаев;
  • Харьковская область – 59 случаев;
  • Херсонская область – 40 случаев;
  • Хмельницкая область – 32 случая;
  • Черкасская область – 27 случаев;
  • Черновицкая область – 23 случая;
  • Черниговская область – 41 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

К слову, Эксперты Киевской школы экономики сообщили, что 20 регионов демонстрируют "тревожный" тренд роста уровня госпитализаций. Это свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 до 17 августа. В наибольшей зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области.

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