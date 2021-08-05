За этот же период в больницы госпитализировали 532 человека с осложненным течением болезни. Еще 25 пациентов умерли.
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При этом 542 человека выписали – они выздоровели.
Кроме этого, в течение 4 августа в стране провели 46 074 тестирований на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 20 950,
- методом ИФА – 9 154,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 15 970.
Всего с начала пандемии в Украине провели 11 467 613 тестирований методом ПЦР.
Общая статистика
Суточный прирост случаев коронавируса в регионах
- Киев – 187 случаев;
- Винницкая область – 57 случаев;
- Волынская область – 7 случаев;
- Днепропетровская область – 43 случая;
- Донецкая область – 55 случаев;
- Житомирская область – 23 случая;
- Закарпатская область – 15 случаев;
- Запорожская область – 62 случая;
- Ивано-Франковская область – 13 случаев;
- Киевская область – 36 случаев;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 46 случаев;
- Львовская область – 55 случаев;
- Николаевская область – 24 случая;
- Одесская область – 75 случаев;
- Полтавская область – 20 случаев;
- Ровенская область – 21 случай;
- Сумская область – 39 случаев;
- Тернопольская область – 46 случаев;
- Харьковская область – 59 случаев;
- Херсонская область – 40 случаев;
- Хмельницкая область – 32 случая;
- Черкасская область – 27 случаев;
- Черновицкая область – 23 случая;
- Черниговская область – 41 случай.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
К слову, Эксперты Киевской школы экономики сообщили, что 20 регионов демонстрируют "тревожный" тренд роста уровня госпитализаций. Это свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 до 17 августа. В наибольшей зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала