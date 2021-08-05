Третий день подряд в Украине растет заболеваемость коронавирусом

За прошедшие сутки, 4 августа, по всей Украине зафиксировали 1 052 больных коронавирусом. Из них 37 медиков и 81 ребенок. Последний раз более тысячи инфицированных в стране регистрировали в июне.

За этот же период в больницы госпитализировали 532 человека с осложненным течением болезни. Еще 25 пациентов умерли.

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При этом 542 человека выписали – они выздоровели.

Кроме этого, в течение 4 августа в стране провели 46 074 тестирований на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 20 950,

методом ИФА – 9 154,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 15 970.

Всего с начала пандемии в Украине провели 11 467 613 тестирований методом ПЦР.

Общая статистика

Суточный прирост случаев коронавируса в регионах

Киев – 187 случаев;

Винницкая область – 57 случаев;

Волынская область – 7 случаев;

Днепропетровская область – 43 случая;

Донецкая область – 55 случаев;

Житомирская область – 23 случая;

Закарпатская область – 15 случаев;

Запорожская область – 62 случая;

Ивано-Франковская область – 13 случаев;

Киевская область – 36 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 46 случаев;

Львовская область – 55 случаев;

Николаевская область – 24 случая;

Одесская область – 75 случаев;

Полтавская область – 20 случаев;

Ровенская область – 21 случай;

Сумская область – 39 случаев;

Тернопольская область – 46 случаев;

Харьковская область – 59 случаев;

Херсонская область – 40 случаев;

Хмельницкая область – 32 случая;

Черкасская область – 27 случаев;

Черновицкая область – 23 случая;

Черниговская область – 41 случай.

в Украине обнаружили 2 256 397 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 2 188 815 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 53 049 людей.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

К слову, Эксперты Киевской школы экономики сообщили, что 20 регионов демонстрируют "тревожный" тренд роста уровня госпитализаций. Это свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 до 17 августа. В наибольшей зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области.

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Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала