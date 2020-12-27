В Израиле в третий раз за год усилили карантинные мероприятия из-за пандемии коронавируса. Жесткие ограничения начали действовать с сегодняшнего дня, 27 декабря, с 17:00.

Суровый локдаун будет действовать как минимум до 9 января, но его могут продлить в зависимости от эпидемситуации в стране. Об этом сообщает Newsru.co.il.

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Условия предполагает третий локдаун

Закрываются торговые учреждения, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Транспорт работает в обычном режиме, но автобусы могут перевозить до 50% от своей пассажировместимости.

По соответствующей схеме продолжит работу и железнодорожное сообщение.

Кафе и рестораны закрыты для приема посетителей, но могут доставлять еду к дому клиента.

Не работают парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнес учреждения, ведущие прием посетителей и клиентов.

Вводятся ограничения на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается до 1 километра.

Запрещается принимать гостей, посещать знакомых и родственников, в том числе и в новогоднюю ночь.

Разрешено работать предприятиям и фирмам, которые не ведут прием посетителей. Однако на рабочих местах может одновременно находиться до 50% от всех работников.

По обычному расписанию будут работать детские сады, школы и учреждения системы специального образования.

Собрание людей до 20 человек разрешены на открытом воздухе, до 10 человек – в помещении.

Разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния, в случае, если не используется транспорт.

Приостановлен проект "острова туризма", в рамках которого работали курорты Эйлата и Мертвого моря.

Что разрешено на Рождество

С 17:00 6 января и до 20:00 7 января разрешено проведение праздничных мес.

На открытом пространстве могут собраться вместе до 100 человек.

В помещении количество людей рассчитывается в зависимости от количества входной двери: по 10 человек на каждый вход, но не более 10 групп.

Обратите внимание! По состоянию на 9:00 27 декабря по официальным данным министерства здравоохранения в Израиле зафиксировано 400 099 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 361 317 человек, умерли – 3 222. Сейчас в стране насчитывается 35 560 больных коронавирусом людей.