В Израиле в третий раз ввели строгий локдаун: какие ограничения он предполагает
В Израиле в третий раз за год усилили карантинные мероприятия из-за пандемии коронавируса. Жесткие ограничения начали действовать с сегодняшнего дня, 27 декабря, с 17:00.
Суровый локдаун будет действовать как минимум до 9 января, но его могут продлить в зависимости от эпидемситуации в стране. Об этом сообщает Newsru.co.il.
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Условия предполагает третий локдаун
- Закрываются торговые учреждения, за исключением продуктовых магазинов и аптек.
- Транспорт работает в обычном режиме, но автобусы могут перевозить до 50% от своей пассажировместимости.
- По соответствующей схеме продолжит работу и железнодорожное сообщение.
- Кафе и рестораны закрыты для приема посетителей, но могут доставлять еду к дому клиента.
- Не работают парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнес учреждения, ведущие прием посетителей и клиентов.
- Вводятся ограничения на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается до 1 километра.
- Запрещается принимать гостей, посещать знакомых и родственников, в том числе и в новогоднюю ночь.
- Разрешено работать предприятиям и фирмам, которые не ведут прием посетителей. Однако на рабочих местах может одновременно находиться до 50% от всех работников.
- По обычному расписанию будут работать детские сады, школы и учреждения системы специального образования.
- Собрание людей до 20 человек разрешены на открытом воздухе, до 10 человек – в помещении.
- Разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния, в случае, если не используется транспорт.
- Приостановлен проект "острова туризма", в рамках которого работали курорты Эйлата и Мертвого моря.
Что разрешено на Рождество
- С 17:00 6 января и до 20:00 7 января разрешено проведение праздничных мес.
- На открытом пространстве могут собраться вместе до 100 человек.
- В помещении количество людей рассчитывается в зависимости от количества входной двери: по 10 человек на каждый вход, но не более 10 групп.
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