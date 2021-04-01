Третина пацієнтів з COVID-19 через 4 місяці потребували повторної госпіталізації: дослідження
Третина британців, які пройшли лікування від COVID-19 в лікарнях, впродовж 4 наступних місяців знову були госпіталізовані з ускладненнями коронавірусу. Ризики ускладнень після одужання від коронавірусу зростали з віком.
Источник:The Guardian
Фахівці встановили, що через приблизно 140 днів спостережень майже третина пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, знову потребували госпіталізації, а приблизно кожен восьмий випадок закінчувався летально.
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Це викликає стурбованість, нам потрібно поставитися до цього серйозно,
– йдеться у звіті фахівців.
Дослідження показало, що SARS-CoV-2 може викликати хвороби серця, діабет і респіраторні захворювання.
Досі ми були розглядали хвороби серця, нирок і діабет як фактори ризику для пацієнтів з COVID-19, але патології можуть бути також і ускладненнями після перенесеного захворювання,
– сказав один із авторів дослідження Амітаві Банерджі.
Крім того, вчені з'ясували, що серед колишніх пацієнтів з COVID-19 збільшилася кількість нових діагнозів респіраторних та серцевих захворювань, а також діабету.
З віком ризики ускладнень зростають
Частота поліорганної дисфункції, тобто дистрес реакції організму після виписки вище серед пацієнтів у віці до 70 років в порівнянні з тими, хто старше 70 років.
Дослідники в рамках роботи порівняли медичні дані близько 48 тисяч людей, які були виписані з лікарень до 31 серпня 2020 року з даними контрольної групи.
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