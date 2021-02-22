Постковідний синдром або long-covid вже внесений до Міжнародного Класифікатор Хвороб МКБ-10 в формулюванні "Post COVID-19 condition". Навіть ті, хто відбувся легким перебігом захворювання, може з великою ймовірністю зіткнутися з довгостроковими наслідками.

До тепер дослідження постковідного синдрому проводилися переважно серед пацієнтів, які перенесли важке або помірне перебіг захворювання.

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Постковідний синдром після важкого перебігу

У січні вчені Ухань опублікували результати піврічного спостереження за 1 733 людьми, госпіталізованих з COVID-19 під час першого спалаху інфекції на початку 2020 року.

Через шість місяців після виписки 76% пацієнтів повідомили як мінімум про один симптом захворювання через пів року. Найчастіше перехворілі скаржилися на підвищену стомлюваність і м'язову слабкість – 63%. Про проблеми зі сном, а також симптомах тривожності та депресії повідомили 26% учасників.

Постковідний синдром після легкого перебігу

У новому дослідженні, яке провели фахівці Університету Вашингтона в Сіетлі (University of Washington), вперше оцінювалися довгострокові наслідки COVID-19 в амбулаторних пацієнтів. Вчені поділилися результатами спостереженнями за 177 учасниками, з яких 150 перенесли інфекцію в легкій формі, 16 мали помірний або важкий перебіг, ще 11 були безсимптомними носіями SARS-Cov-2.

Понад 30% учасників дослідження повідомили про погіршення якості життя після COVID-19. Найчастіше респонденти скаржилися на стомлюваність (13,6%), втрату нюху і смаку (13,6%). Ще 14 осіб, в тому числі 9 учасників, які перенесли легкий перебіг інфекції, повідомляли про труднощі з виконанням повсякденних справ.