Ученые из Института Клалит в сотрудничестве с исследователями из Гарвардского университета проанализировали одну из крупнейших в мире интегрированных баз данных медицинских карточек. Это исследование пока является крупнейшим в изучении эффективности третьей дозы вакцины от компании Pfizer.
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Исследование проводилось с 30 июля по 23 сентября 2021 года в Израиле. Тогда в стране была четвертая волна коронавирусной инфекции, во время которой штамм Дельта был доминирующим.
Как проводилось исследование
- Исследователи проанализировали данные о 728 321 человеке в возрасте от 12 лет и старше, которые получили третью дозу вакцины Pfizer-BioNTech.
- Участников сравнили с таким же количеством людей, которые получили 2 дозы вакцины.
- Людей распределяли в каждую группу в зависимости от их статуса вакцинации. Было проведено множество анализов, чтобы убедиться, что оцененная эффективность вакцины устойчива к возможным ошибкам.
Результаты показывают, что требуется третья доза
По сравнению с людьми, получившими только 2 дозы вакцины, привитые 3 дозами имели более низкий риск госпитализации аж на 93%. Также они имели на 92% ниже риск тяжелого течения COVID-19 и на 81% ниже риск смерти от болезни.
Кроме этого, эффективность 3 дозы вакцины оказалась равной независимо от пола, возрастной группы и количества сопутствующих заболеваний.
Исследование включало анализ на уровне населения. Он показал, что уровень инфицирования начал снижаться для каждой возрастной группы через 7 – 10 дней после того, как людям ввели 3 дозу.