Третья доза COVID-вакцины показала высокую эффективность против штамма Дельта

Самое большое исследование эффективности третьей дозы вакцины против COVID-19 показывает устойчивость к штамму Дельта. Это еще одно подтверждение в пользу дополнительной прививки.

Ученые из Института Клалит в сотрудничестве с исследователями из Гарвардского университета проанализировали одну из крупнейших в мире интегрированных баз данных медицинских карточек. Это исследование пока является крупнейшим в изучении эффективности третьей дозы вакцины от компании Pfizer.

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Исследование проводилось с 30 июля по 23 сентября 2021 года в Израиле. Тогда в стране была четвертая волна коронавирусной инфекции, во время которой штамм Дельта был доминирующим.

Как проводилось исследование

Исследователи проанализировали данные о 728 321 человеке в возрасте от 12 лет и старше, которые получили третью дозу вакцины Pfizer-BioNTech.

Участников сравнили с таким же количеством людей, которые получили 2 дозы вакцины.

Людей распределяли в каждую группу в зависимости от их статуса вакцинации. Было проведено множество анализов, чтобы убедиться, что оцененная эффективность вакцины устойчива к возможным ошибкам.

Результаты показывают, что требуется третья доза

По сравнению с людьми, получившими только 2 дозы вакцины, привитые 3 дозами имели более низкий риск госпитализации аж на 93%. Также они имели на 92% ниже риск тяжелого течения COVID-19 и на 81% ниже риск смерти от болезни.

Кроме этого, эффективность 3 дозы вакцины оказалась равной независимо от пола, возрастной группы и количества сопутствующих заболеваний.

Исследование включало анализ на уровне населения. Он показал, что уровень инфицирования начал снижаться для каждой возрастной группы через 7 – 10 дней после того, как людям ввели 3 дозу.