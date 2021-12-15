Третья доза вакцины значительно повысила уровень антител против Омикрона, – Moderna

Новый штамм коронавируса Омикрон значительно повлиял на эффективность едва ли не всех вакцин против этого недуга. Двух доз, вероятнее всего, будет мало.

Требуется третья доза Moderna

В частности, в компании Moderna заявили, что две дозы вакцины от коронавируса значительно менее эффективны при штамме Омикрон.

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Однако еще не все потеряно. Производители уверяют, что дополнительная прививка увеличивает эффективность препарата против нового штамма.

При этом в компании добавили, что бустерная доза вакцины – всего 50 микрограмм – значительно повысила уровень антител против штамма.

Это обнадеживающие начальные данные, и мы активно работаем над нашей стратегией по борьбе с этим вариантом.

– говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что в ближайшую неделю ожидают данные по бустерной дозе 100 микрограмм и по подходам к многовалентной вакцине из мРНК.

Как Pfizer и Coronavac защищают от Омикрона

У большинства людей после введения двух доз вакцин не вырабатывается достаточный уровень антител против нового варианта вируса Омикрон. В частности, эффективность вакцины Pfizer-BioNTech была снижена до 20 – 24%.

С Coronavac ситуация еще более неутешительная. Ни один из 25 человек, получивших эту вакцину, не выработал достаточно антител, чтобы "убить" Омикрон. Об этом свидетельствует исследование Университета Гонконга (HKU).

Другие данные исследователей из Южной Африки также свидетельствуют о понижении эффективности вакцин против Омикрона. В частности, исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения.

Что известно об Омикроне Его впервые обнаружили в ноябре 2021 года. Он распространяется по всему миру и сейчас зафиксирован в 77 странах. Этот вариант вызывает особую обеспокоенность из-за большого количества мутаций в вирусе, которые могут повлиять на инфекционность или эффективность вакцины. Основные симптомы – сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка, боль в горле, насморк. При этом у большинства больных Омикроном не бывает классических симптомов, таких как потеря обоняния или вкуса.

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