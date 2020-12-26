Третья в Евросоюзе: Словакия начала вакцинацию от COVID-19
Словакия начала вакцинацию от коронавируса. Это уже третья страна в Евросоюзе, которая прививает от COVID-19.
Первым в стране в субботу, 26 декабря, вечером вакцинировался инфекционист и член Правительственной комиссии по борьбе с пандемией Владимир Крчмеры. Об этом сообщили на сайте Nový čas.
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Кого еще будут вакцинировать
В воскресенье, 27 декабря, дозу вакцины Pfizer получат:
- президент Словакии Зузана Чапутова;
- некоторые министры и члены парламента.
Вакцинация в Словакии / Фото Nový čas
Словакия получила вакцину
Словакия уже получила 10 тысяч доз вакцины. Всего у страны есть соглашения на закупку 18 миллионов доз при населении в 5,45 миллиона человек. Ожидается, что для всех, кто не попадает в группу риска, вакцина будет доступна к Пасхе в апреле 2021 года.
В Словакии начали вакцинирование / Фото Nový čas
Вакцинация в Евросоюзе: что известно
- Вакцину от коронавирусной инфекции доставили во все страны Европейского союза.
- Первой в Евросоюзе начала вакцинацию Венгрия.
- Также прививать начали и в Германии, где дозы препарата Pfizer получили обитатели и работники дома престарелых.
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