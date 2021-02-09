В Министерстве здравоохранения заявили, что ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется, а количество новых больных продолжает сокращаться. Впрочем ученые говорят, что стоит ожидать следующую волну пандемии в стране.

Вероятно, третья волна заболевания коронавирусом будет в марте 2021 года. Такой прогноз сделал член рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса Национальной академии наук Украины Игорь Иванов.

Важно В Украине уже записывают желающих вакцинироваться против COVID-19, но есть условия

Когда может быть 3 волна заболеваемости

Как сообщил Иванов, судя по тому, как проходила первая волна пандемии, трения может быть тяжелой. Она наступит в связи с возникновением новых штаммов коронавируса, тогда, когда традиционные средства противодействия заболевания уже малоэффективны.

Третья волна может быть где-то в начале марта (2021 года – 24 канал). Сейчас в Европе также сложная ситуация,

– сказал ученый.

По его словам, есть подозрения, что британский штамм получил распространение на западе Украины, поскольку вспышки только там, тогда как в других областях – продолжается устойчивое падение.

Уменьшение количества случаев

По словам специалиста, если положительных тестов в лабораториях меньше – это означает улучшение ситуации. Впрочем важно и количество проведенных тестов.

У нас тестируют только при необходимости. Количество тестов также является индикатором эпидемической ситуации,

– пояснил ученый.

Поэтому, если увеличивается количество случаев заражения COVID-19, то это означает ухудшение ситуации, а если уменьшается – то улучшение.

Справка. За последние сутки 9 февраля в Украине обнаружили 2656 новых больных COVID-19. При том, что сделали почти 31 000 тестирований. По словам министра Степанова, снижение случаев заболеваемости не связано с количеством тестов, мол, тестирование только растет. К примеру, за последнюю неделю провели более 144 тысяч ПЦР-тестов.

Начало вакцинации

Ученый считает, что заданные темпы вакцинации почти не повлияют на ситуацию с коронавирусом в стране. Первоначально все равно будут прививать медиков, которые лечат больных COVID-19.

"В Украине было заметное влияние, надо вакцинировать не менее 50% людей", – подытожил Иванов.

План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала