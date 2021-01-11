В правительстве Португалии заявили, что страна столкнулась с третьей волной коронавируса. Из-за рекордных показателей заболеваемости нужен жесткий карантин. Когда именно его будут вводить – решит правительство.

Ограничения будут такими же строгими, как в марте

Португальцев, скорее всего, придется отправить на новую изоляцию. Об этом сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта, пишет The Guardian.

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Кабинет министров страны соберется на заседание 13 января, чтобы принять перечень новых карантинных ограничений. Предполагают, что они будут такими же жесткими, как в начале пандемии – в марте 2020 года.

В Минздраве Португалии причину в увеличении количества больных COVID-19 видят в рождественских и новогодних праздниках. В это время люди часто нарушали карантинные требования.

Какая ситуация с коронавирусом в Португалии

По состоянию на 11 января в Португалии обнаружили свыше 483 тысяч больных коронавирусом. 7 803 случая – летальные. Удалось выздороветь более чем 369 тысячам больных.

За последние сутки в стране зафиксировали рекордную от COVID-19 смертность – 122 умерших. В больницах находятся почти 4 тысячи больных, из них более 500 – в интенсивной терапии.