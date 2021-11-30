Тревожная информация для всего мира: в ЮАР серьезный прирост госпитализации из-за штамм Омикрон

В южноафриканской провинции Гаутенг, где впервые обнаружили штамм коронавируса Омикрон, за последние две недели число госпитализаций выросло на 330%, несмотря на то, что чиновники утверждают, что он вызывает лишь легкие симптомы.

Прирост госпитализации

Согласно официальным данным, на этой неделе в Гаутенг – одной из девяти провинций Южной Африки – зафиксировала 580 случаев госпитализации с коронавирусом. Это резкий скачок на 330%.

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В течение первой недели ноября в Гаутенге госпитализировали 120 человек, через неделю их число удвоилось до 276, а затем выросло до 580 на прошлой неделе.

Ситуация с вакцинацией в регионе

Новый вариант Omicron секвенировали в 77 случаях в регионе. Потенциально он является самым заразным штаммом вируса COVID-19 и может обходить защиту вакцин из-за большого количества мутаций.

В Гаутенге, крупнейшей провинции страны, около 38% населения, то есть 12 миллионов жителей, получили по крайней мере одну инъекцию против COVID-19 по состоянию на 29 ноября. Хотя представители здравоохранения Южной Африки сообщили, что случаи этого варианта часто являются легкими, увеличение госпитализации в провинции может доказывать обратное.

Что сейчас известно об Омикроне

Источник: ВООЗ

Новый штамм Омикрон, возникший в Южной Африке, вызывает беспокойство.

Сейчас выросла заболеваемость среди молодых людей в Южной Африке именно этим штаммом. Но неизвестно, обусловлено ли это способностью вируса быстрее распространяться, есть ли другие факторы.

Возросло количество госпитализаций. Это из-за штамма, или из-за увеличения заболеваемости, пока неизвестно. Врач Анжелика Коетзее, президент ассоциации врачей Южной Африки утверждает, что заболевание протекает легче.

Есть данные, что иммунитет от предыдущего заболевания другими штаммами не эффективен, и можно повторно заразиться.

ПЦР тесты эффективны, а вот быстрые тесты – неизвестно.



Эффективность вакцин различных производителей / инфографика 24 канала