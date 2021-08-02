Три дня строгого карантина: в Китае распространяется Дельта

В Китае ужесточили карантинные ограничения в ряде городов, в частности в Пекине, на фоне роста случаев коронавируса из-за штамма Дельта.

Масштабное тестирование

Органы местного самоуправления в крупных городах, в частности Пекин, протестировали на COVID-19 миллионов жителей.

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Закрытые жилые кварталы

Правительство официально приказало ввести карантин в центральном городе Чжучжоу в провинции Хунань – уже с понедельника свыше 1,2 миллиона жителей должны оставаться дома под строгим карантином в течение следующих трех дней.

По данным Синьхуа, с воскресенья в районе Юндин в Чжанцзяцзи, который является популярным туристическим направлением, закрыты все жилые микрорайоны в городской части, где проживает 1,5 миллиона человек.

Причина карантина – штамм Дельта

В связи с последней вспышкой коронавируса власти города требуют от всех туристов проходить тестирование на коронавирус – тестов должно быть три, в частности анализ на нуклеиновые кислоты коронавируса нового типа и тогда людям разрешено покинуть город.

В последние дни несколько китайских городов сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19. Некоторые из этих случаев были связаны с поездками в Чжанцзяцзе.

В то же время Пекин вообще запретил туристам въезд в столицу, а попасть в город могут только туристы при наличии отрицательного теста на нуклеиновые кислоты.

Что известно о штамме Дельта? Впервые этот вариант коронавируса обнаружили в Индии. С тех пор он быстро распространился в других странах мира. ВОЗ объявила Дельту международной угрозой из-за многочисленных опасений. Новые исследования Впервые этот вариант коронавируса обнаружили в Индии. С тех пор он быстро распространился в других странах мира. ВОЗ объявила Дельту международной угрозой из-за многочисленных опасений. Новые исследования подтвердили опасность штамма – Дельту можно сравнить с заразностью таких болезней как ветрянка и корь. Кроме того, переносить ее могут как вакцинированные, так и полностью привиты от коронавируса люди

По данным Worldometer , в Китае с начала пандемии коронавируса зафиксировали свыше 93 тысячи случаев COVID-19, из них около 5 тысяч – летальных.

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