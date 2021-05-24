Более миллиона украинцев получили защиту от COVID-19
По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки одну дозу получил 321 человек, две дозы, то есть получили полную защиту – 1004 человека.
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С начала прививочной кампании привито 978 354 человека, из них получили 1 дозу – 978 352 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 75 787 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 1 054 139 прививок.
В течение суток работали:
- 28 мобильных бригад
- 17 пунктов прививки
Темпы вакцинации
- Напомним, стартовала вакцинация против коронавируса в Украине 24 февраля. Прививать украинцев начали препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca. Первая партия вакцин прибыла 23 февраля.
- 25 марта в Украину прибыла китайская вакцина производства компании Sinovac.
- Впоследствии, 16 апреля прибыла также партия вакцин производства Pfizer / BioNTech – страна получила 117 тысяч доз.
- 9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины CoronaVac.
- В Минздраве неоднократно подчеркивали, что темпы вакцинации в Украине будут ускоряться с новыми поставками препарата в страну.