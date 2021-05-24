Более миллиона украинцев получили защиту от COVID-19

По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки одну дозу получил 321 человек, две дозы, то есть получили полную защиту – 1004 человека.

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С начала прививочной кампании привито 978 354 человека, из них получили 1 дозу – 978 352 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 75 787 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 1 054 139 прививок.

В течение суток работали:

28 мобильных бригад

17 пунктов прививки

По состоянию на 24 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 человека.

Темпы вакцинации