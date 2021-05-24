Три месяца с начала вакцинации: сколько украинцев защищены от COVID-19

24 мая 2021 , 07:41
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Источник:

Минздрав Украины

По состоянию на 24 мая 2021 года в Украине против коронавируса привито 1 054 139 человек. На протяжении прошедших суток первую дозу вакцины получили 1 325 человек.

Более миллиона украинцев получили защиту от COVID-19

По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки одну дозу получил 321 человек, две дозы, то есть получили полную защиту – 1004 человека.

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С начала прививочной кампании привито 978 354 человека, из них получили 1 дозу – 978 352 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 75 787 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 1 054 139 прививок.

В течение суток работали:

  • 28 мобильных бригад
  • 17 пунктов прививки
По состоянию на 24 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 человека.

Темпы вакцинации

  • Напомним, стартовала вакцинация против коронавируса в Украине 24 февраля. Прививать украинцев начали препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca. Первая партия вакцин прибыла 23 февраля.
  • 25 марта в Украину прибыла китайская вакцина производства компании Sinovac.
  • Впоследствии, 16 апреля прибыла также партия вакцин производства Pfizer / BioNTech – страна получила 117 тысяч доз.
  • 9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины CoronaVac.
  • В Минздраве неоднократно подчеркивали, что темпы вакцинации в Украине будут ускоряться с новыми поставками препарата в страну.
Автор: Анастасія Лукашевська