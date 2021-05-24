Три месяца с начала вакцинации: сколько украинцев защищены от COVID-19

По состоянию на 24 мая 2021 года в Украине против коронавируса привито 1 054 139 человек. На протяжении прошедших суток первую дозу вакцины получили 1 325 человек.

Более миллиона украинцев получили защиту от COVID-19

По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки одну дозу получил 321 человек, две дозы, то есть получили полную защиту – 1004 человека.

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С начала прививочной кампании привито 978 354 человека, из них получили 1 дозу – 978 352 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 75 787 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 1 054 139 прививок.

В течение суток работали:

28 мобильных бригад

17 пунктов прививки

Темпы вакцинации

Напомним, стартовала вакцинация против коронавируса в Украине 24 февраля. Прививать украинцев начали препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca. Первая партия вакцин прибыла 23 февраля.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина производства компании Sinovac.

Впоследствии, 16 апреля прибыла также партия вакцин производства Pfizer / BioNTech – страна получила 117 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины CoronaVac.

В Минздраве неоднократно подчеркивали, что темпы вакцинации в Украине будут ускоряться с новыми поставками препарата в страну.

По состоянию на 24 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 человека.