Три области остаются в желтой зоне: актуальная карта Минздрава

6 ноября 2021 , 14:04
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Источник:

Минздрав

В Украине по состоянию на 6 ноября только три области остаются в желтой зоне эпидемической опасности. Зато в красной – Киев и 15 областей.

Министерство здравоохранения обновило распределение регионов на карантинные зоны.

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Сейчас в желтой зоне находятся:

  1. Закарпатская область;
  2. Кировоградская область;
  3. Тернопольская область.

В более суровой оранжевой зоне сейчас такие регионы:

  1. Винницкая область;
  2. Волынская область;
  3. Полтавская область;
  4. Харьковская область;
  5. Черкасская область;
  6. Черновицкая область.

В красной зоне находятся:

  1. город Киев;
  2. Днепропетровская область;
  3. Донецкая область;
  4. Житомирская область;
  5. Запорожская область;
  6. Ивано-Франковская область;
  7. Киевская область;
  8. Луганская область;
  9. Львовская область;
  10. Николаевская область;
  11. Одесская область;
  12. Ровенская область;
  13. Сумская область;
  14. Херсонская область;
  15. Хмельницкая область;
  16. Черниговская область.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 6 ноября / Инфографика Минздрава

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Автор: Анастасія Лукашевська