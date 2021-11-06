Три области остаются в желтой зоне: актуальная карта Минздрава
6 ноября 2021 , 14:04Читати новину українською
Источник:Минздрав
В Украине по состоянию на 6 ноября только три области остаются в желтой зоне эпидемической опасности. Зато в красной – Киев и 15 областей.
Министерство здравоохранения обновило распределение регионов на карантинные зоны.
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Сейчас в желтой зоне находятся:
- Закарпатская область;
- Кировоградская область;
- Тернопольская область.
В более суровой оранжевой зоне сейчас такие регионы:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Полтавская область;
- Харьковская область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область.
В красной зоне находятся:
- город Киев;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область.
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 6 ноября / Инфографика Минздрава