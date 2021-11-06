Три области остаются в желтой зоне: актуальная карта Минздрава

В Украине по состоянию на 6 ноября только три области остаются в желтой зоне эпидемической опасности. Зато в красной – Киев и 15 областей.

Министерство здравоохранения обновило распределение регионов на карантинные зоны.

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Сейчас в желтой зоне находятся:

Закарпатская область; Кировоградская область; Тернопольская область.

В более суровой оранжевой зоне сейчас такие регионы:

Винницкая область; Волынская область; Полтавская область; Харьковская область; Черкасская область; Черновицкая область.

В красной зоне находятся:

город Киев; Днепропетровская область; Донецкая область; Житомирская область; Запорожская область; Ивано-Франковская область; Киевская область; Луганская область; Львовская область; Николаевская область; Одесская область; Ровенская область; Сумская область; Херсонская область; Хмельницкая область; Черниговская область.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 6 ноября / Инфографика Минздрава