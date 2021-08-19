Три случая редкой болезни после укусов комаров зафиксировали в Киеве в 2021 году

С начала 2021 года в столице зафиксировали 3 случая дирофиляриоза. Это редкая болезнь, которая передается через укусы комаров.

Такие данные обнародовали еще 7 августа. Впрочем, по состоянию на 19 августа они до сих пор остаются актуальными. Это подтвердили в Киевском центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

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Чем опасна болезнь

Как известно, заболевание провоцируют паразиты, известные как круглые гельминты Dirofilaria (откуда и происходит название недуга). Они могут поражать как животных, так и людей. На месте укуса комара-переносчика образуется подкожный узел.

Дирофиляриоз – основные симптомы отек;

покраснение;

опухоль.

Эти паразиты могут мигрировать под кожей человека на расстояние до 30 сантиметров. При этом от момента заражения до возникновения опухоли может пройти не меньше 1 месяца, а иногда – и 2 года. Извлекают паразита хирургическим путем.

В этом году в Киеве вытащили гельминтов в размере 11, 7 и 12 сантиметров.

Другие редкие недуги из-за комаров

Также, как сообщили в ведомстве, в столице зафиксировали еще такие паразитарные заболевания, которые редко встречаются:

3 случая гельминтозов;

2 случая стронгилоидоза.

Общая статистика

В целом в первом полугодии 2021 года в Киеве зарегистрировали 279 случаев паразитарных заболеваний (за аналогичный период 2020 года – 594 случая заболевания). Так, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения снизился на 59,94%.

То есть, за указанный период наблюдается снижение показателей заболеваемости населения Киева на паразитоз,

– отметили в Киевском городском ЦКПБ Минздрава.

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