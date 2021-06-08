Три страны ЕС выделили для Украины более 35 миллионов защитных масок и аппараты ИВЛ

8 июня 2021 , 15:55
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Пресс-служба представительства ЕС в Украине

Бельгия, Германия и Словакия предложили Украине средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ для борьбы с пандемией COVID-19.

Помощь включает более 35 миллонов защитных масок, 24 аппарата ИВЛ, 10 тысяч защитных костюмов и очков.

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Три государства-члена ЕС – Бельгия, Германия и Словакия – недавно предложили Украине средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ для борьбы с пандемией COVID-19. Помощь включает более 35 млн защитных масок, 24 аппарата ИВЛ, 10 тысяч защитных костюмов и очков,
– сообщила пресс-служба.

ЕС координирует помощь для Украины через свой Центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

  • Бельгия предложила Украине 500 тысяч масок KN95 и 2 млн хирургических масок;
  • Германия – 25 миллионов хирургических масок, 7 977 000 масок FFP2 и 24 аппарата ИВЛ;
  • Словакия – по 10 тысяч защитных костюмов, хирургических масок, масок FFP2 и защитных очков.

"Я хочу поблагодарить стран-членов ЕС за поддержку Украины в борьбе с COVID-19. Мы полностью солидарны с нашими ближайшими соседями. Наш Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации отслеживает текущие обстоятельства и готов направлять помощь в дальнейшем", – сказал Янез Ленарчич, европейский комиссар по вопросам урегулирования кризисов.

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Автор: Анастасія Сімсек