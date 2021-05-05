Вони підтримували одне одного у складних та прикрих моментах, а також раділи за перші успіхи. Одужати їм допоміг син Андрій, який працює лікарем в обласній клінічній лікарні імені Іллі Мечникова.
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Вони тримали один одного за руки та не вірили, що вижили,
– написав головний лікар Сергій Риженко.
Він розповів, що син подружжя телефоном почув знесилений голос батьків, тому одразу викликав швидку. Після цього пара 16 днів провела у реанімації.
"Інтубація, цитокіновий шторм, фіолетові пальці – все довелося побачити цій парі, перебуваючи на ліжку. Вони випробували страх і відчай. Щастя першого самостійного вдиху, почуття успіху, коли сам встаєш з ліжка і гіркоту прикрих людських помилок. Все позаду", – наголосив Риженко.
Батько Микола після одужання сказав про сина-лікаря таку фразу: "Не дарма вчили".
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