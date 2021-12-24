"Трое суток был в коме и угасал на глазах": во Львове у подростка осложнения после COVID-19
Источник:ТСН
Во Львове подросток впал в кому из-за осложнений от коронавируса. Впрочем, сам недуг у него протекал бессимптомно.
Госпитализировали с ветрянкой, но состояние резко ухудшалось
17-летний Виктор попал в районную больницу с ветрянкой. Однако после лечения лучше ему не становилось.
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Мать парня Елена Боднар рассказала, что ее сын отказывался от еды и даже воды.
Тогда парня перевели в Западноукраинский детский медцентр во Львове. Его давление было критически низким, а сатурация снизилась до 70%.
Оказалось, что он перенес COVID
Медики сразу сделали ему тест на антиген. Тогда и выяснилось, что кроме ветрянки парень бессимптомно перенес еще и COVID-19. Именно он дал такое осложнение.
Через несколько дней пребывания в реанимации медики диагностировали мозговую кому. Юношу подсоединили к специальному аппарату, который очищает кровь.
Что именно было с парнем? Он был в мозговой коме, с почечной, печеночной, сердечной, дыхательной недостаточностью и тяжелым дефицитом тромбоцитов. Парню поставили диагноз – мультисистемный воспалительный синдром, или как его еще называют Kawa COVID-19. Он является следствием перенесенного коронавируса.
Мультисистемный воспалительный синдром может возникнуть через 4 – 6 недель после перенесенной коронавирусной инфекции,
– отметила врач Вита Волощук.
"Угасал на глазах"
Мама парня рассказала, что "он пробыл в коме трое суток и угасал на глазах". Мозговая кома длилась несколько суток, а потом еще неделю у него оставалось нарушение сознания.
После длительного и дорогостоящего лечения подростка, к счастью, медикам удалось спасти. Состояние парня сейчас нормализовалось, он чувствует себя хорошо. Сейчас единственное, что напоминает о болезни у Виктора – это проблемы с ногой, ведь развился неврит бедренного нерва.
Лечение мультисистемного синдрома у Виктора обошлось больнице в полмиллиона гривен.
Он развивается вследствие перенесенного коронавируса и поражает многие органы и системы.
Это заболевание в мире начали выявлять после появления COVID-19 и оно получило название – педиатрический мультисистемный воспалительный синдром. Имеет признаки синдрома токсического шока, атипичной болезни Кавасаки.
По данным итальянских исследователей, воспалительный синдром встречается достаточно редко и поражает одного из 1 000 детей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. По их мнению, вероятнее всего, это заболевание является результатом чрезмерной иммунной реакции на инфекцию.