"Трое суток был в коме и угасал на глазах": во Львове у подростка осложнения после COVID-19

Во Львове подросток впал в кому из-за осложнений от коронавируса. Впрочем, сам недуг у него протекал бессимптомно.

Госпитализировали с ветрянкой, но состояние резко ухудшалось

17-летний Виктор попал в районную больницу с ветрянкой. Однако после лечения лучше ему не становилось.

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Мать парня Елена Боднар рассказала, что ее сын отказывался от еды и даже воды.

Тогда парня перевели в Западноукраинский детский медцентр во Львове. Его давление было критически низким, а сатурация снизилась до 70%.

Оказалось, что он перенес COVID

Медики сразу сделали ему тест на антиген. Тогда и выяснилось, что кроме ветрянки парень бессимптомно перенес еще и COVID-19. Именно он дал такое осложнение.

Через несколько дней пребывания в реанимации медики диагностировали мозговую кому. Юношу подсоединили к специальному аппарату, который очищает кровь.

Что именно было с парнем? Он был в мозговой коме, с почечной, печеночной, сердечной, дыхательной недостаточностью и тяжелым дефицитом тромбоцитов. Парню поставили диагноз – мультисистемный воспалительный синдром, или как его еще называют Kawa COVID-19. Он является следствием перенесенного коронавируса.

Мультисистемный воспалительный синдром может возникнуть через 4 – 6 недель после перенесенной коронавирусной инфекции,

– отметила врач Вита Волощук.

"Угасал на глазах"

Медики говорят, что подобный посткоронавирусный синдром у детей не редкость. Только во Львовской области зафиксировали более 20 таких случаев.

Мама парня рассказала, что "он пробыл в коме трое суток и угасал на глазах". Мозговая кома длилась несколько суток, а потом еще неделю у него оставалось нарушение сознания.

После длительного и дорогостоящего лечения подростка, к счастью, медикам удалось спасти. Состояние парня сейчас нормализовалось, он чувствует себя хорошо. Сейчас единственное, что напоминает о болезни у Виктора – это проблемы с ногой, ведь развился неврит бедренного нерва.

Лечение мультисистемного синдрома у Виктора обошлось больнице в полмиллиона гривен.