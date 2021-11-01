Заведующий отделом реанимации и интенсивной терапии Института кардиологии им. Н.Д. Стражеско НАМН Украины Александр Пархоменко подчеркнул, что риск тромбоза после вакцинации крайне мал. Согласно исследованиям, после прививки тромбозы встречают примерно в 140 случаях на 18-20 миллионов.

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Это очень редкие случаи. И возникают они потому, что есть какие-то нарушения иммунной системы и это не связано с самой вакцинацией, а только с иммунной реакцией самого организма. Предугадать это невозможно, хотя большинство случаев – это молодые женщины,

– рассказал Пархоменко.

Преимущественно случаи тромбоза регистрировали после мРНК-вакцин, то есть Pfizer и Moderna. И хотя это очень редкие явления, некоторые страны ограничили использование этой вакцины у женщин в возрасте до 40 лет.

Но следует понимать, что любая вакцинация может вызвать побочные эффекты, особенно если есть другие заболевания или генетические предпосылки. При этом практически ни в одной стране нет существенных медицинских ограничений по вакцинации, и именно по этой причине не стоит бояться делать ее.

– добавил он.

Нет никаких доказательных методов, предотвращающих возникновение тромбоза. Некоторые люди принимают для этого аспирин, но Стороженко не видит в этом необходимости, поскольку это не прописано в международных рекомендациях и стандартах. Также нет никаких рекомендаций, что перед вакцинацией нужно что-то принимать.

Риски тромбозов:

Воспаление вен,

Перенесенный тромбоз,

Тромбоэмболия легочной артерии.

Но такие люди должны принимать противотромботические препараты вне зависимости от вакцинации. Если процесс обострился и у человека есть тромбы именно сейчас, то прививку можно отложить. Поскольку вакцинацию следует проводить в спокойном состоянии – с нормальной температурой, когда нет ни тромбообразования, ни воспалительного процесса.

В противном случае могут возникнуть иммунные нарушения, которые при введении внешнего фактора могут привести к осложнениям. В том числе к гипериммунной реакции, которая может привести к тромбам.

Как понять, что начался процесс тромбообразования и когда обратиться к врачу

После вакцинации угрожающие жизни тромбозы могут возникнуть в сосудах мозга, брюшной полости и легких.

Какие симптомы об этом свидетельствуют:

Длительные и сильные головные боли после вакцинации,

Боль в животе,

Внезапная одышка с тахикардией.

При этих симптомах следует обратиться к врачу, поскольку нужно установить, возникли ли тромбы. Если обнаружить их вовремя, лечение будет эффективным.

У людей в принципе должна быть настороженность по поводу риска развития тромбозов. Одной из ведущих причин смерти молодежи в возрасте до 25 лет в Японии является многочасовой просмотр телевизора или сиденье за ​​компьютером. Люди умирают от тромбоэмболии легочной артерии. Но об этом никто не говорит, а мы говорим о тромбозах после вакцинации, которые случаются в скудных процентах случаев,

– подчеркнул Александр Пархоменко.

Он добавил, что ситуацию очень усугубляет сидячий образ жизни и отсутствие регулярной физической нагрузки.

Пархоменко подчеркнул, что вакцинации бояться не стоит, поскольку никаких других методов защиты от коронавируса нет. Но если действительно имеете повышенный риск образования тромбозов, перед вакцинацией следует посетить врача.