И заверил, что над "минусами" уже работают. Он отметил, что программа медицинских гарантий отработала немного дольше по "первичке".

Важно Программа медицинских гарантий дает сбой, – Ляшко о медстраховании

"Второй год мы только работаем для вторичной медицинской помощью. Первый – 2020 год – совпал с коронавирусной болезнью. Там было приоритетом реагирование, поэтому довольно трудно оценить результаты реформы", – сказал Ляшко.

Он напомнил, что от 1 апреля 2021 года с новым этапом реформы началась Программа медицинских гарантий. Впрочем, и там были определенные проблемы.

Что такое Программа медицинских гарантий? Она должна обеспечивать оплату большинства лечения и диагностики украинцев из госбюджета. Однако часто пациенты жалуются, что она не работает и с них все равно требуют деньги за операции или обследования.

Что таки удалось сделать

По словам Ляшко, в 2021 году удалось значительно увеличить тариф на лечение туберкулеза и запустить оплату за эту услугу на амбулаторном этапе.

Сейчас есть еще мотивационный бонус для семейных врачей, если они увеличат охват вакцинацией, рутинными прививками. Но это уже прорыв, потому что раньше мотивационных бонусов не было,

– подчеркнул министр.

Какие нюансы в реформе

Главным из них является то, что сейчас некоторые больницы получают меньшее финансирование, чем было записано в договорах. Это связано с тем, что перерасчет проводился на количество пациентов, которые были внесены в электронную систему здравоохранения в "ковидний" год.

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"Мы приняли политическое решение – с 1 июля Национальная служба здоровья начала пересчет договоров с учетом статистики 2021 года. В частности, ориентируясь на количество пациентов, которое прошло через больницы в апреле, мае и июне", – отметил он.

По его мнению, это улучшит объем финансирования, которое будет поступать в большинство больниц нашей страны.

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