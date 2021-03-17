В Україні від початку масової вакцинації проти COVID-19 вже отримали першу дозу щеплення майже 72 тисячі людей. Однак така кількість є недостатньою навіть для одного дня.

Лікарка-інфекціоністка та експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова розповіла, що в Україні кампанія вакцинації розвивається повільно, адже її розпочали саме з медичних працівників. На її думку, якщо доступ до препарату розширять, то все відбуватиметься значно швидше.

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Однак, за словами Булавінової, варто зважати на умови, які створили для вакцинації. Інфекціоністка зауважила, що одна "ковідна" бригада впродовж дня може зробити 50 – 100 щеплень, тому не варто очікувати на високі результати.

Зважаючи на це, майже 72 тисячі вакцинованих людей є передбачуваним показником.

Такі цифри – це мало навіть за один день, якщо чесно. Ця кампанія стартувала з "ковідних" лікарень і вона так повільно розвивається, бо почалася саме з медичних працівників,

– заявила інфекціоністка.

Зверніть увагу! Від початку масової вакцинації в Україні першу дозу щеплення отримали 71 923 людей. Водночас одна особа вже повністю завершила вакцинацію від COVID-19.

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Як підсумувала Булавінова, потрібно вакцинувати якомога більше осіб, щоб розвантажити медичні заклади та захистити людей.

Інфекціоністка розповіла про перебіг вакцинації в Україні: дивіться відео

Вакцинація в Україні: коротко

В Україні вакцинація проти COVID-19 стартувала 24 лютого 2021 року. Перше щеплення отримав медик із Черкас.

Станом на 17 березня, в Україні вакцинували майже 72 тисячі осіб.

Залишками вакцини Covishield у київському Мистецькому арсеналі щепили декількох релігійних лідерів України.

Варто зауважити, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко захворів на коронавірус попри те, що уже вакцинований.



Запис на вакцинацію: все, що варто знати / Інфографіка 24 каналу