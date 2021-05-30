Так, за добу 29 травня вакциновано від коронавірусу 8 592 людини, із них першу дозу отримали 7 119 людей, повністю імунізовані – 1 473.

До теми В Україні зменшилась захворюваність на COVID-19: статистика МОЗ

Вчора для імунізації населення від коронавірусу працювали 102 мобільні бригади та 300 пунктів щеплення.

У чергу на щеплення записалося 604 651 громадянин.

Кількість зроблених щеплень у регіонах за добу (1 доза):

  • м. Київ – 1 398
  • Вінницька область – 17
  • Волинська область – 179
  • Дніпропетровська область – 358
  • Донецька область – 0
  • Житомирська область – 77
  • Закарпатська область – 98
  • Запорізька область – 63
  • Івано-Франківська область – 68
  • Київська область – 159
  • Кіровоградська область – 46
  • Луганська область – 11
  • Львівська область – 697
  • Миколаївська область – 383
  • Одеська область – 165
  • Полтавська область – 1 100
  • Рівненська область – 114
  • Сумська область – 770
  • Тернопільська область – 126
  • Харківська область – 515
  • Херсонська область – 118
  • Хмельницька область – 2
  • Черкаська область – 21
  • Чернівецька область – 19
  • Чернігівська область – 615