Так, за добу 29 травня вакциновано від коронавірусу 8 592 людини, із них першу дозу отримали 7 119 людей, повністю імунізовані – 1 473.

До теми В Україні зменшилась захворюваність на COVID-19: статистика МОЗ

Вчора для імунізації населення від коронавірусу працювали 102 мобільні бригади та 300 пунктів щеплення.

У чергу на щеплення записалося 604 651 громадянин.

Нагадаємо, 29 травня у Києві та Львові відкрили центри вакцинації проти коронавірусу. Від сьогодні, з 30 травня такий же центр почне діятиме в Одесі. Для імунізації використовують вакцину CoronaVac.

Вакцинуватись можуть всі охочі, хто раніше зареєструвався у додатку Дія (як повідомили у МОЗ). Для отримання дози слід мати при собі паспорт, ідентифікаційний код і телефон (для підтвердження запису у Дії).