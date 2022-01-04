Подозревают, что ребенка родила 20-летняя женщина во время рейса. Сама она родом с Мадагаскара.
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Что известно об инциденте
Самолет Air Mauritius прибыл из Мадагаскара. Он приземлился в международном аэропорту имени Сивусагура Рамгулама 1 января 2022 года.
Работники заметили окровавленную туалетную бумагу в мусорном баке. Там они и нашли новорожденного младенца. Ребенка сразу же доставили в государственную больницу.
Подозрение пало на пассажирку самолета
Впоследствии полиция аэропорта также опросила пассажиров.
Они заподозрили женщину, которая, вероятно, и является матерью ребенка. Хотя сперва она отрицала, что мальчик – ее сын. Однако жительница Мадагаскара вынужденно прошла медицинское освидетельствование. Оно и подтвердило, что она только что родила.
Сейчас ее задержали. В больнице женщину поместили под надзор полиции.
Сообщается, и она, и ребенок чувствуют себя хорошо.
Почему матери покидают детей и почему это опасно
- Случаи, когда родители покидают новорожденного ребенка, регулярно происходят в Нигерии, Африке и других частях света.
- Часто это связано с нежелательной беременностью или жизненными трудностями.
- Однако младенец, который только что родился, нуждается в тепле, безопасности, еде, иммунизации, купании и медицинской помощи.