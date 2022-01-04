В туалете самолета нашли брошенного младенца: подозревают пассажирку

Сотрудники аэропорта Маврикия нашли новорожденного мальчика. Его покинули в мусорном баке туалета одного самолета.

Подозревают, что ребенка родила 20-летняя женщина во время рейса. Сама она родом с Мадагаскара.

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Что известно об инциденте

Самолет Air Mauritius прибыл из Мадагаскара. Он приземлился в международном аэропорту имени Сивусагура Рамгулама 1 января 2022 года.

Работники заметили окровавленную туалетную бумагу в мусорном баке. Там они и нашли новорожденного младенца. Ребенка сразу же доставили в государственную больницу.

Подозрение пало на пассажирку самолета

Впоследствии полиция аэропорта также опросила пассажиров.

Они заподозрили женщину, которая, вероятно, и является матерью ребенка. Хотя сперва она отрицала, что мальчик – ее сын. Однако жительница Мадагаскара вынужденно прошла медицинское освидетельствование. Оно и подтвердило, что она только что родила.

Сейчас ее задержали. В больнице женщину поместили под надзор полиции.

. Малагасийка прибыла на Маврикий, чтобы получить 2-летнее разрешение на работу. После того, как ее выпишут из больницы, женщину допросят и предъявят обвинение в том, что она бросила новорожденного ребенка.

Сообщается, и она, и ребенок чувствуют себя хорошо.

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