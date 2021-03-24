24 марта отмечают Всемирный день борьбы против туберкулеза. Каждый украинец что-то слышал о туберкулезе, однако многие до сих пор не знают, кто входит в группы риска и как другие заболевания влияют на развитие туберкулеза.

Вирус SARS-cov-2, туберкулез и неинфекционные заболевания вместе создают разрушительную комбинацию. Из-за чего несут тройную угрозу общественному здоровью, влияют на социальное и экономическое благосостояние людей во всем мире, в частности в Украине. COVID-19 также замедлил активное выявление случаев туберкулеза, так и финансовые, и человеческие ресурсы системы здравоохранения были перераспределены на борьбу с пандемией.

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Об этом Здоровью 24 рассказал Джума Худоназаров, доктор, руководитель швейцарско-украинского проекта "Действуем для здоровья".

Как COVID-19 повлиял на диагностику и лечение туберкулеза

В мире 3-месячный локдаун и длительное 10-месячное восстановление могут привести к дополнительным 6,3 миллиона случаев туберкулеза в период между 2020 и 2025 годами. Из них 1,4 миллиона смертей от туберкулеза за это время. Заболеваемость туберкулезом в 2021 году может вырасти до уровня, который в последний раз мы наблюдали между 2013 и 2016 годами. Это означает, что человечество сделает шаг назад по меньшей мере на 5 – 8 лет в борьбе с туберкулезом.

Джума Худоназаров "Из-за физического дистанцирования риск инфицирования туберкулезом уменьшился на 10%. Однако и возможность диагностики заболевания снизилась на 50% из-за уменьшения доступности к медицинским работникам и лабораторным исследованиям".

Пандемия COVID-19 негативно повлияла на получение основных услуг для людей с туберкулезом. Многие страны используют аппараты GeneXpert для тестирования на COVID-19 вместо тестирования на туберкулез, перенаправляют медицинских работников, которые ранее работали с диагностикой и лечением туберкулеза, на борьбу с COVID-19.

Прогнозируется, что пандемия повлияет на два экономических фактора, которые влияют на распространение туберкулеза, – ВВП на душу населения и недоедание.

Как распространяется туберкулез

Туберкулез распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем. Любой может заболеть туберкулезом, если вдохнет капли с туберкулезными бактериями.

Но больше всего в группе риска люди, которые:

живут в стране или районе с высоким уровнем туберкулеза, или приезжают из таких местностей;

имели длительный тесный контакт с человеком с туберкулезом;

имеют ВИЧ

живут в условиях перенаселения;

имеют заболевание, которое ослабляет иммунную систему, например, сахарный диабет;

имели процедуры, ослабляющие иммунную систему, такие как химиотерапия;

люди молодого или пожилого возраста, иммунная система которых, как правило, слабее, чем у взрослых;

из-за образа жизни (например, из-за употребления наркотических веществ, злоупотребления алкоголем или беспризорности) имеют плохое самочувствие или несбалансированный рацион.

Симптомы туберкулеза

Туберкулез вызывает следующие симптомы:

Кашель (3 недели или дольше) с выделением мокроты или без нее

Кровь во время кашля

Боль в груди

Потеря аппетита

Неожиданная потеря веса

Ночное потоотделение

Лихорадка

Усталость.

Все формы туберкулеза можно успешно вылечить, если диагностировать их на ранних стадиях. Если симптомы видимы, то нужно как можно скорее сообщить семейному врачу. Он сможет назначить тесты для дополнительного обследования и подтвердить диагноз. Золотым стандартом диагностики туберкулеза является выделение микобактерии туберкулеза с помощью посева или обнаружения МТВ-специфических нуклеиновых кислот молекулярными методами, или рентгенографии.

Лечение туберкулеза

Лечение туберкулеза – сложный, дорогостоящий и длительный процесс. Например, в Украине недофинансирование по контролю туберкулеза составляет около 49 %. Несмотря на пробелы в финансировании, наша страна достигла значительного прогресса в борьбе с туберкулезом, по сравнению со странами, которые имеют схожие темпы распространения этого заболевания.

Джума Худоназаров "В Украине самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом прослеживаєтся у людей с ВИЧ. Диагностика и лечение диабета у больных туберкулезом становятся приоритетными. Недоедание увеличивает риск развития туберкулеза, так же как и туберкулез приводит к недоеданию".

Курение увеличивает риск развития этого заболевания в 2 – 3 раза. Также у курильщиков хуже результаты лечения туберкулеза. Злоупотребление алкоголем в 3 раза увеличивает риск развития туберкулеза и может быть вторичной причиной дефицита микро- и макроэлементов. Из-за чего снижается иммунитет и, как следствие, ухудшаются результаты лечения.

Как связаны неинфекционные заболевания и туберкулез

Многие неинфекционные заболевания (НИЗ) являются фактором риска развития туберкулеза. Они снижают работу защитных механизмов человека, чтобы бороться с инфекцией. А также дают возможность болезни прогрессировать.

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НИЗ затрудняют лечение туберкулеза из-за клинических проблем (например, среди людей с диабетом), а также проблем с поведением (например, среди людей, которые зависимы от алкоголя). У людей со слабой иммунной системой увеличивается риск перехода от латентной к активным стадиям туберкулеза. Диабет утраивает риск развития туберкулеза.

Туберкулез может ухудшать течение НИЗ. Это также влияет на психическое здоровье, социальное и финансовое положение человека.

Как снизить риск инфицирования туберкулезом

Джума Худоназаров “Современные подходы к профилактике туберкулеза — это раннее выявление, лечение и предотвращение передачи туберкулеза через профилактику и контроль инфекций и проба БЦЖ у детей”.