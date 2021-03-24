Все о туберкулезе и как пандемия влияет на распространение заболевания
24 марта отмечают Всемирный день борьбы против туберкулеза. Каждый украинец что-то слышал о туберкулезе, однако многие до сих пор не знают, кто входит в группы риска и как другие заболевания влияют на развитие туберкулеза.
Источник:Здоровье 24
Вирус SARS-cov-2, туберкулез и неинфекционные заболевания вместе создают разрушительную комбинацию. Из-за чего несут тройную угрозу общественному здоровью, влияют на социальное и экономическое благосостояние людей во всем мире, в частности в Украине. COVID-19 также замедлил активное выявление случаев туберкулеза, так и финансовые, и человеческие ресурсы системы здравоохранения были перераспределены на борьбу с пандемией.
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Об этом Здоровью 24 рассказал Джума Худоназаров, доктор, руководитель швейцарско-украинского проекта "Действуем для здоровья".
Как COVID-19 повлиял на диагностику и лечение туберкулеза
В мире 3-месячный локдаун и длительное 10-месячное восстановление могут привести к дополнительным 6,3 миллиона случаев туберкулеза в период между 2020 и 2025 годами. Из них 1,4 миллиона смертей от туберкулеза за это время. Заболеваемость туберкулезом в 2021 году может вырасти до уровня, который в последний раз мы наблюдали между 2013 и 2016 годами. Это означает, что человечество сделает шаг назад по меньшей мере на 5 – 8 лет в борьбе с туберкулезом.
Пандемия COVID-19 негативно повлияла на получение основных услуг для людей с туберкулезом. Многие страны используют аппараты GeneXpert для тестирования на COVID-19 вместо тестирования на туберкулез, перенаправляют медицинских работников, которые ранее работали с диагностикой и лечением туберкулеза, на борьбу с COVID-19.
Прогнозируется, что пандемия повлияет на два экономических фактора, которые влияют на распространение туберкулеза, – ВВП на душу населения и недоедание.
Как распространяется туберкулез
Туберкулез распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем. Любой может заболеть туберкулезом, если вдохнет капли с туберкулезными бактериями.
Но больше всего в группе риска люди, которые:
- живут в стране или районе с высоким уровнем туберкулеза, или приезжают из таких местностей;
- имели длительный тесный контакт с человеком с туберкулезом;
- имеют ВИЧ
- живут в условиях перенаселения;
- имеют заболевание, которое ослабляет иммунную систему, например, сахарный диабет;
- имели процедуры, ослабляющие иммунную систему, такие как химиотерапия;
- люди молодого или пожилого возраста, иммунная система которых, как правило, слабее, чем у взрослых;
- из-за образа жизни (например, из-за употребления наркотических веществ, злоупотребления алкоголем или беспризорности) имеют плохое самочувствие или несбалансированный рацион.
Симптомы туберкулеза
Туберкулез вызывает следующие симптомы:
- Кашель (3 недели или дольше) с выделением мокроты или без нее
- Кровь во время кашля
- Боль в груди
- Потеря аппетита
- Неожиданная потеря веса
- Ночное потоотделение
- Лихорадка
- Усталость.
Все формы туберкулеза можно успешно вылечить, если диагностировать их на ранних стадиях. Если симптомы видимы, то нужно как можно скорее сообщить семейному врачу. Он сможет назначить тесты для дополнительного обследования и подтвердить диагноз. Золотым стандартом диагностики туберкулеза является выделение микобактерии туберкулеза с помощью посева или обнаружения МТВ-специфических нуклеиновых кислот молекулярными методами, или рентгенографии.
Лечение туберкулеза
Лечение туберкулеза – сложный, дорогостоящий и длительный процесс. Например, в Украине недофинансирование по контролю туберкулеза составляет около 49 %. Несмотря на пробелы в финансировании, наша страна достигла значительного прогресса в борьбе с туберкулезом, по сравнению со странами, которые имеют схожие темпы распространения этого заболевания.
Курение увеличивает риск развития этого заболевания в 2 – 3 раза. Также у курильщиков хуже результаты лечения туберкулеза. Злоупотребление алкоголем в 3 раза увеличивает риск развития туберкулеза и может быть вторичной причиной дефицита микро- и макроэлементов. Из-за чего снижается иммунитет и, как следствие, ухудшаются результаты лечения.
Как связаны неинфекционные заболевания и туберкулез
Многие неинфекционные заболевания (НИЗ) являются фактором риска развития туберкулеза. Они снижают работу защитных механизмов человека, чтобы бороться с инфекцией. А также дают возможность болезни прогрессировать.
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НИЗ затрудняют лечение туберкулеза из-за клинических проблем (например, среди людей с диабетом), а также проблем с поведением (например, среди людей, которые зависимы от алкоголя). У людей со слабой иммунной системой увеличивается риск перехода от латентной к активным стадиям туберкулеза. Диабет утраивает риск развития туберкулеза.
Туберкулез может ухудшать течение НИЗ. Это также влияет на психическое здоровье, социальное и финансовое положение человека.
Как снизить риск инфицирования туберкулезом
- Туберкулезные бактерии могут находиться в воздухе до 6 часов. Поэтому рекомендовано использовать респиратор №95, который уменьшает передачу туберкулеза на 50%;
- Проветривание: без вентиляции туберкулезные бактерии остаются в воздухе в течение нескольких часов.
- Естественный свет: УФ-свет уничтожает бактерии туберкулеза.
- Личная гигиена: прикрытие рта и носа во время кашля или чихания уменьшает распространение туберкулезных бактерий.
- Стоит отказаться от курения и употребления алкоголя.
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