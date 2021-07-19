Курение кальяна рекламируют как способ расслабиться и хорошо провести время. Он популярен из-за табака с разными вкусами.
Внимание Запрет курения электронных сигарет в общественных местах: в Раде приняли законопроект
"Летние террасы кафе, площадки у рек или моря без всяких угрызений совести демонстрируют наличие этих средств для курения", – отметили в Центре общественного здоровья Минздрава.
Впрочем, ложным является представление о том, что это не вредит человеку.
Чем может навредить кальян
• При курении кальяна в организм человека попадает очень много угарного газа. Это приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой, кислородному голоданию с возможными головокружениями и тому подобное.
• У людей, которые курят кальян, большие риски заражения инфекционными болезнями:
- туберкулезом;
- герпесом;
- гепатитом.
"От передачи этих заболеваний не спасает сменный мундштук, поскольку основные микробы "живут" именно в колбе и шланге. Они не стерилизуются в общественных заведениях после каждого сеанса курения", – отметили в ЦОЗ.
• Кальянный дым повышает риски развития рака легких, респираторных болезней, заболеваний ротовой полости. У беременных повышаются риски преждевременных родов.
• Вред здоровью окружающих. При курении кальяна также в воздух выделяются различные химические вещества: полициклические углеводороды, которые являются канцерогенами, угарный газ, твердые частицы, которые могут представлять серьезные угрозы для людей вокруг, которые их вдыхают.
Находиться в помещении, где курят кальян, опасно,
– предостерегли в ведомстве.
Запрет курения в Украине: главное
- В 2012 году Верховная Рада запретила курение табака в заведениях общественного питания.
- В том же году начал действовать закон, который запрещает курение электронных сигарет, кальянов и других табачных изделий в общественных и на рабочих местах, в частности во всех помещениях заведений ресторанного хозяйства.
- В июне 2021 года приняли законопроект в первом чтении относительно изменений в закон о влиянии табака и электронных сигарет. Изменения предусматривают запрет курения электронных сигарет в общественных и на рабочих местах. Также запретят рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажу табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами.