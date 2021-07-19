Курение кальяна рекламируют как способ расслабиться и хорошо провести время. Он популярен из-за табака с разными вкусами.

Внимание Запрет курения электронных сигарет в общественных местах: в Раде приняли законопроект

"Летние террасы кафе, площадки у рек или моря без всяких угрызений совести демонстрируют наличие этих средств для курения", – отметили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Впрочем, ложным является представление о том, что это не вредит человеку.

Чем может навредить кальян

• При курении кальяна в организм человека попадает очень много угарного газа. Это приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой, кислородному голоданию с возможными головокружениями и тому подобное.

Внимание! В Министерстве здравоохранения убеждают, что дым кальяна вреднее сигаретного. Люди, которые курят кальян полчаса, получают в десятки раз больше токсичных и канцерогенных веществ, чем во время потребления табачных изделий.

• У людей, которые курят кальян, большие риски заражения инфекционными болезнями:

туберкулезом;

герпесом;

гепатитом.

"От передачи этих заболеваний не спасает сменный мундштук, поскольку основные микробы "живут" именно в колбе и шланге. Они не стерилизуются в общественных заведениях после каждого сеанса курения", – отметили в ЦОЗ.

• Кальянный дым повышает риски развития рака легких, респираторных болезней, заболеваний ротовой полости. У беременных повышаются риски преждевременных родов.

• Вред здоровью окружающих. При курении кальяна также в воздух выделяются различные химические вещества: полициклические углеводороды, которые являются канцерогенами, угарный газ, твердые частицы, которые могут представлять серьезные угрозы для людей вокруг, которые их вдыхают.

Находиться в помещении, где курят кальян, опасно,

– предостерегли в ведомстве.

Запрет курения в Украине: главное

В 2012 году Верховная Рада запретила курение табака в заведениях общественного питания.

В том же году начал действовать закон, который запрещает курение электронных сигарет, кальянов и других табачных изделий в общественных и на рабочих местах, в частности во всех помещениях заведений ресторанного хозяйства.

В июне 2021 года приняли законопроект в первом чтении относительно изменений в закон о влиянии табака и электронных сигарет. Изменения предусматривают запрет курения электронных сигарет в общественных и на рабочих местах. Также запретят рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажу табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами.

Важно! По закону каждый потребитель имеет право защитить себя от табачного дыма в любом заведении общественного питания. Для этого надо написать жалобу в Госпродпотребслужбу. Однако пока эта страница не работает.