Тупик: почему пока официально не позволили миксовать препараты с вакциной Johnson&Johnson

Накануне Johnson&Johnson планировала просить разрешение на то, чтобы разрешить ревакцинацию своей же вакциной. Также появились новые данные о том, почему необходимо вводить бустерную дозу, но уже другим препаратом.

Согласно исследованиям и реальным данным, вакцина J&J дает худшие результаты по сравнению с вакцинами, созданными с использованием технологии информационной РНК. Поэтому сейчас особое внимание уделяется тому, чтобы позволить получить бустерную дозу, произведенную другой компанией, чтобы повысить защиту.

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Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США изучали, вызывает ли смешивание и сочетание вакцин реакцию иммунной системы и безопасно ли это. 15 октября они представили промежуточные результаты исследования фазы 1/2 членам консультативной группы по вакцинам управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Исследователи обнаружили, что лучшие результаты были у реципиентов J&J, получивших дозу вакцины Moderna или Pfizer, основанных на мРНК.

Почему хотят разрешить миксовать вакцины

Ученые отметили, что женщины среднего возраста подвержены повышенному риску серьезных побочных эффектов от прививки Johnson&Johnson – у них более высокий риск тромбообразования и низкий уровень тромбоцитов в крови от прививки этим препаратом. А молодые мужчины подвержены повышенному риску воспаления сердца от мРНК-вакцин.

Вакцина Johnson&Johnson является первой вакциной от коронавируса, которая требует введения только одной дозы.

Поэтому, по мнению ученых, важно повторно прививать другой вакциной с точки зрения общественного здравоохранения. Так считает доктор Аманда Кон, главный медик Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Тупик

Согласно данным последнего исследования самого производителя, использование бустера от J&J защищает от госпитализации из-за коронавируса на 71%

Впрочем, есть и другие опасения, в частности, как смешивание вакцин повлияет на клеточный иммунитет. Пока FDA не обнародовали официальные советы по смешиванию этой вакцины с другими. Однако некоторые штаты уже приступили к ревакцинации.

"Вы можете сделать вторую прививку J&J сейчас, а можете подождать и посмотреть, одобрят ли они мРНК-вакцину в качестве бустера. Сейчас этот вопрос ставит ведомства в тупик", – отметил Том Руссо, профессор и руководитель отделения инфекционных заболеваний в Школе медицины и биомедицинских наук.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Напомним, поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются. Переговоры тоже сейчас не ведутся. Об этом сообщал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.