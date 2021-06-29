В Турции бушует штамм коронавируса Дельта: где самая высокая вероятность заболеть

Минздрав Турции зарегистрировал более 220 случаев заражения штаммом коронавируса Дельта. Инфицированных зафиксировали в трети провинций страны.

Больше всего инфицированных штаммом коронавируса Дельта приходится на Стамбул. Об этом сообщил глава ведомства Фахреттин Коджа.

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В целом штамм коронавируса "Дельта" распространился в 26 провинциях Турции. При этом он не рассказал, в каких именно.

Всего зафиксировано 224 заражения, из них 134 – в Стамбуле,

– заявил Коджа.

Он добавил, что случаев инфицирования новым штаммом Дельта Плюс в стране пока не зарегистрировали.

Чиновник подчеркнул, что во время заседания научного комитета при Минздраве, которое запланировано на 30 июня, рассмотрят вопрос о возможности сокращения интервала введения второй дозы вакцины компаний Pfizer-BioNTech. Кроме того, в ведомстве обсудят применение препарата для граждан страны старше 60 лет.

Что следует знать о штамме Дельта: основное

Источник: Минздрав Украины

Этот штамм коронавируса впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали в 92 странах. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии и Великобритании.

Штамм коронавируса Дельта сразу вызвал беспокойство. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.

По данным австралийских врачей, для передачи Дельта-варианта достаточно от 5 до 10 секунд.

23 июня в Украине обнаружили 2 случая заражения коронавирусом, вызванным новым штаммом Дельта. Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России.



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