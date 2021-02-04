В Турции обнаружили 3 варианта мутации СOVID-19. Говорится о "британском", "южноафриканском" и "бразильском" штамме.

Источник: твиттер Фахреттина Коджи

Премьер-министр Турции Коджи призвал население соблюдать эпидемиологические ограничения.

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В нашей стране обнаружили 196 случаев мутированного вируса из Великобритании. Есть два случая обнаружения южноафриканского варианта и один – бразильского,

- заявил премьер-министр.

Какова ситуация с COVID-19 в Турции

По данным Wordometer, по состоянию на 4 февраля 2021 года коронавирусом в Турции заразились 2 501 079 людей.

26 354 больных умерли, а 2 387 384 – выздоровели.

По состоянию на 1 февраля более 2 миллионов турок вакцинировались против коронавируса. Для этого использовали препарат китайской компании Sinovac.

Что известно о новых штаммах коронавируса

►Южноафриканский вариант коронавируса получил название 501Y.V2. По данным MedicalXpress, он может избежать антител, образованных предыдущей инфекцией.

►Штамм COVID-19, который возник в Бразилии, имеет несколько отличные черты от других мутировавших версий коронавирус. Сейчас его исследуют.

►По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, "британский" коронавирус может быть на 30% смертельнее других.



Главное о новом штамме коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала