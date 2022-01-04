Дополнительную дозу будут делать собственным препаратом

Пятую дозу вакцины могут получить не все, а только определенные группы людей, в том числе те, кто имеет высокий риск инфицирования. Дополнительные прививки проводят вакцинами Sinovac, BioNTech и турецким препаратом Turkovac.

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Люди, получившие две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech не менее трех месяцев назад, смогут записаться на прививку пятой дозой.

– говорится в сообщении.

Справка! В декабре прошлого года Турция приступила к производству собственной COVID-вакцины Turkovac. Минздрав Турции призвал делать бустерную дозу тем, кто уже вакцинировался.

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Более 83% людей старше 18 лет получили две дозы вакцины против COVID-19, в то время как 91,6% получили одну дозу.

За минувшие сутки в стране было выявлено почти 44,9 тысяч новых случаев инфицирования, 160 человек умерли, почти 27,5 тысяч выздоровели.

Бустерная вакцинация против коронавируса

К слову, в мире активно идет вакцинация против коронавируса бустерными дозами, чтобы противодействовать распространению мутированных версий. Ведь большинство исследований указали на то, что стандартный курс прививок (2 дозы) не способен обеспечить высокий иммунный ответ к новым вариантам коронавируса, в частности Омикрона.

Так, в Израиле недавно одобрили вторую бустерную вакцину от коронавируса Pfizer для пожилых в домах престарелых, гериатрических палатах и ​​соответствующих учреждениях. Это первая страна в мире, которая пошла на такой шаг.

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