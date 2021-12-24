Их будут диагностировать на наличие спинномозговой атрофии (СМА). Такое заявление сделал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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Скрининг будет обязателен, лаборатории начнут его делать с 27 декабря.

"Парам, которые планируют жениться, предстоит пройти скрининг на болезнь спинномозговой атрофии (СМА) в рамках усилий Турции по борьбе со смертельной болезнью", – сообщил министр.

Справка. По данным Минздрава, в Турции диагноз спинномозговая атрофия ставят одному из 6 тысяч новорожденных.

Также министр ранее заявлял, что если по результатам скрининга окажется, что пары имеют риск рождения ребенка с СМА, они смогут по желанию родить ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения. Тем самым избежать этого риска. Будут делать процедуру на средства государства.

СМА – что это? Спинномозговая атрофия – это нервно-мышечное заболевание, сопровождающееся потерей мотонейронов и прогрессивной атрофией мышц. Заболевание вызвано генетическим дефектом в гене SMN1. Обычно приводит к ранней смерти.

Немного статистических данных

Источник: ассоциация EURORDIS

От редких заболеваний страдают примерно 30 миллионов людей в Европе и 300 миллионов по всему миру.

Примерно 72% таких заболеваний являются генетическими. В то же время остальные – вызваны инфекциями (бактериальными или вирусными), аллергиями и другими факторами. Преимущественно они связаны с загрязнениями окружающей среды.

Внимание! 70% генетических болезней диагностируют еще в детстве. Среди них и спинальная мышечная атрофия (СМА).