Что удалось турецким ученым
Тест разработали на кафедре биомедицинской инженерии в Экономическом университете Измира. Об этом сообщил доктор наук Осман Долука.
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Последовательности генов коронавируса анализируются с помощью диагностического набора, на основе специального программного обеспечения. Оценка результатов ПЦР-теста, дает понять, является ли проба, отобранная у пациента, южноафриканским, бразильским, британским штаммом или первоначальным вариантом,
– заявил Долука.
По его словам, во время первого эксперимента тест успешно обнаружил мутировавший COVID-19.
Главное о штаммах коронавируса
- "Британский" штамм COVID-19 имеет короткий инкубационный период – 1 – 3 дня. Он также в 3 раза заразнее обычного. В Украине его впервые обнаружили в марте на Прикарпатье.
- "Южноафриканский" вирус передается в разы быстрее. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, он влияет на другие органы, поражая почки, печень, центральную нервную систему. Кроме того, этот штамм вызывает значительно более тяжелое течение болезни.
- Ученые заявили, что "бразильский" штамм коронавируса является более агрессивным к беременным. Из-за этого власти Бразилии даже призвали женщин не планировать сейчас беременность.
Симптомы коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала