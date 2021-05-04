Что удалось турецким ученым

Тест разработали на кафедре биомедицинской инженерии в Экономическом университете Измира. Об этом сообщил доктор наук Осман Долука.

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Последовательности генов коронавируса анализируются с помощью диагностического набора, на основе специального программного обеспечения. Оценка результатов ПЦР-теста, дает понять, является ли проба, отобранная у пациента, южноафриканским, бразильским, британским штаммом или первоначальным вариантом,

– заявил Долука.

По его словам, во время первого эксперимента тест успешно обнаружил мутировавший COVID-19.

Главное о штаммах коронавируса

"Британский" штамм COVID-19 имеет короткий инкубационный период – 1 – 3 дня. Он также в 3 раза заразнее обычного. В Украине его впервые обнаружили в марте на Прикарпатье.

COVID-19 имеет короткий инкубационный период – 1 – 3 дня. Он также в 3 раза заразнее обычного. В Украине его впервые обнаружили в марте на Прикарпатье. "Южноафриканский" вирус передается в разы быстрее. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, он влияет на другие органы, поражая почки, печень, центральную нервную систему. Кроме того, этот штамм вызывает значительно более тяжелое течение болезни.

передается в разы быстрее. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, он влияет на другие органы, поражая почки, печень, центральную нервную систему. Кроме того, этот штамм вызывает значительно более тяжелое течение болезни. Ученые заявили, что "бразильский" штамм коронавируса является более агрессивным к беременным. Из-за этого власти Бразилии даже призвали женщин не планировать сейчас беременность.



Симптомы коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала