Ученые Турции создали прибор, который проводит анализ на коронавирус за 10 секунд. Для него также необходим образец со слизистой оболочки ротовой полости человека, однако анализирует этот образец устройство благодаря передовым оптическим технологиям.

Коронавирус теперь можно выявить за 10 секунд

Диагностировать коронавирус теперь можно за 10 секунд. Этого смогли достичь благодаря передовым оптическим технологиям в новом устройстве, разработанном в Турции. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте создателей – Билькентского университета.

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Для анализа в устройстве (его название – Diagnovir ) используют образец со слизистой оболочки ротовой полости человека (из носа брать необязательно). Если в образце есть вирус – буквально через несколько секунд об этом становится известно.

Ученые объяснили, что патоген (то есть вирус) за 10 секунд выявляют путем пропускания света через специальный биосенсор для выявления возбудителей.

Чем отличается турецкий метод от ПЦР-теста

В отличие от ПЦР-тестов, созданная в Турции система базируется не на репликации (копировании) образцов вируса, а на его непосредственном обнаружении с помощью света.

Ученые уверяют, что его эффективность – 99%, как показали доклинические исследования продолжительностью в 7 месяцев. Поэтому Diagnovir намерены как можно быстрее (до 2 месяцев) запустить в массовое производство.