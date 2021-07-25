Наибольший показатель с мая
Этот показатель является самым большим с середины мая 2021 года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
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В то же время отмечают, что за последние 24 часа в Турции зафиксировали 58 смертей от COVID-19.
- Однако уровень инфекций значительно ниже по сравнению с апрелем – маем
- Тогда количество новых случаев коронавируса превышало 60 тысяч человек.
Ситуация с коронавирусом в Турции
- заболели – 5 587 378 человек;
- выздоровели – 5 415 937 граждан;
- умерли – 50 879 пациентов.