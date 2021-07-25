Наибольшее количество больных с мая: в Турции ухудшилась ситуация с COVID-19

В Турции наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. За прошедшие сутки, 24 июля, в стране обнаружили 12 381 случай коронавируса.

Наибольший показатель с мая

Этот показатель является самым большим с середины мая 2021 года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

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В то же время отмечают, что за последние 24 часа в Турции зафиксировали 58 смертей от COVID-19.

Однако уровень инфекций значительно ниже по сравнению с апрелем – маем

Тогда количество новых случаев коронавируса превышало 60 тысяч человек.

Ситуация с коронавирусом в Турции

заболели – 5 587 378 человек;

выздоровели – 5 415 937 граждан;

умерли – 50 879 пациентов.

В Турции большинство карантинных ограничений сняли в июле. После этого, 4 июля, COVID-19 обнаружили у 4 418 человек.